Il governo investe quasi 5 miliardi di euro per le aziende tech

Il ministro delle Imprese italiano, Adolfo Urso, ha annunciato che il governo è pronto a mettere a disposizione 4,75 miliardi di euro di incentivi su più anni per le multinazionali che desiderano insediarsi in Italia e sviluppare progetti industriali legati alla microelettronica.

L'annuncio è stato fatto in occasione della conferenza stampa di presentazione della riunione ministeriale del G7 Industria e Spazio prevista per il 14 marzo.

Urso ha sottolineato che queste risorse sono cruciali e che alcune multinazionali potrebbero decidere di investire nel paese. Ha inoltre menzionato che alcune di esse sono state invitate al B7 di Verona e ha ricordato l'istituzione della fondazione per il chip a Pavia, con la partecipazione di multinazionali, tra cui Intel.

Il ministro ha anche evidenziato il progetto pilota sulle fabbriche del futuro, finanziato con risorse europee, e un quarto progetto approvato dalla Commissione UE, che avrà come sede principale Catania, nel polo tecnologico dove è coinvolta STMicroelectronics.

Adolfo Urso ha affrontato anche la questione dell'investimento di Intel in Italia. Ha spiegato che il governo italiano ha risposto a tutte le richieste della multinazionale e ora attende di sapere i piani futuri di Intel.

La società statunitense aveva presentato un progetto europeo che coinvolgeva diversi paesi, tra cui l'Italia, ma sembra che abbia rivisto i piani di investimento alla luce delle condizioni di mercato. Urso ha dichiarato di attendere ulteriori dettagli sui piani di Intel e ha confermato che il governo ha risposto positivamente alle richieste della società.

Nel frattempo, secondo il quotidiano Il Sole 24 Ore, il governo italiano potrebbe garantirsi l'investimento di Silicon Box, una startup di Singapore specializzata nella progettazione di chip.

Silicon Box ha annunciato un investimento da 2 miliardi di dollari per una fabbrica a Singapore e ha completato un round di finanziamento da 200 milioni di dollari. Non sono ancora noti i dettagli dell'investimento di Silicon Box in Italia, ma il Veneto e il Piemonte sono ipotizzati come possibili sedi.