Il mining di Bitcoin potrà davvero accelerare il passaggio alle rinnovabili?

Molto è stato detto riguardo ai consumi elettrici di bitcoin e al suo impatto negativo sull’ambiente. Tuttavia, anche se la criptovaluta consuma quasi la stessa quantità di elettricità ogni anno dei Paesi Bassi, ci sono un certo numero di persone all’interno dell’industria bitcoin che sostengono che potrebbe rappresentare un aspetto positivo per il settore energetico.

L’analista e fondatore di Adamant Capital Tuur Demeester, ad esempio, crede man mano che il mining di bitcoin continua a crescere, saranno costruite più centrali elettriche, con l’energia in eccesso da questi impianti utilizzata per il consumo domestico (oltre al mining).

Secondo diversi ricercatori , se è vero che il mining di bitcoin ha generalmente comportato un aumento della capacità e della produzione energetica complessiva, ma non c’è accordo sulla questione se Bitcoin contribuirà alle reti elettriche nazionali, con alcuni ricercatori che suggeriscono che gli impianti costruiti per il mining sono utilizzati esclusivamente per il mining e nient’altro.

Supponendo che la maggior parte delle nuove centrali elettriche costruite per bitcoin vengano utilizzate solo per il mining, è possibile almeno che il futuro porterà uno scenario in cui gli impianti originariamente costruiti per bitcoin invieranno energia anche altrove? “Non è solo fattibile, sta accadendo ora”, ha detto Zach Bradford, CEO e Presidente di CleanSpark, una società di tecnologia energetica e mining di Bitcoin pulita con sede in Nevada. “Le strutture di mining di Bitcoin possono partecipare a programmi di risposta alla domanda per migliorare la salute della rete che li circonda”.

Tuttavia, non tutti sono altrettanto ottimisti. Per lo scettico di Bitcoin Alex de Vries , è improbabile che il mining di bitcoin – e gli impianti utilizzati per il mining – contribuiscano in modo sostanziale alle reti energetiche domestiche di una nazione. “I minatori possono solo consumare energia – non possono immagazzinarne alcuna. In diversi casi, stanno già prendendo energia di cui altri hanno bisogno o che potrebbero usare “.

Nonostante queste critiche, l’industria mineraria è ottimista sul fatto che il mining possa diventare un evento positivo per l’industria energetica in un futuro non troppo lontano.

“È un fattore molto positivo per i produttori, i consumatori e i nostri obiettivi di rinnovamento. Con i minatori che fungono da unità di risposta alla domanda, se l’estrazione diventa abbastanza grande, possiamo aumentare notevolmente la percentuale di energie rinnovabili intermittenti nel nostro mix di generazione “, ha affermato Christopher Bendiksen, Bitcoin Research Lead di CoinShares.

Marc Bevand, ricercatore e investitore bitcoin, ha aggiunto anche che nel mining il 95% delle spese operative di una miniera tipica viene speso per l’elettricità e che non esiste un’altra industria con una quota così alta. “Di conseguenza, i minatori che hanno le proprie centrali elettriche si impegnano molto nei progressi tecnologici per ridurre i costi, quindi i miglioramenti che sviluppano inevitabilmente si riverseranno verso il basso e andranno a beneficio di altre industrie. Mi aspetto di vedere alcuni di questi progressi nel breve-medio termine, specialmente con l’energia solare in quanto è ora l’elettricità più economica della storia, secondo il rapporto World Energy Outlook 2020 dell’IEA “, ha affermato.