Il Natale Fortissimo di ePrice: sconti su PC, notebook, smart TV e non solo

Con il Natale alle porte sono molti gli store online che si stanno dando da fare nella proposta di offerte e promozioni per invogliare i propri clienti ad incartare i primi regali da mettere sotto l’albero. Tra questi non manca all’appello ePRICE, che si è prodigata in una serie di promozioni davvero interessanti su tante, tantissime, categorie merceologiche quali PC, notebook e smart TV.

Le proposte del “Natale fortissimo” sono innumerevoli, e cercano di accontentare ogni tipo di acquirente, sia in termini di tipologia di prodotti che di prezzo, proponendo anche una lunga lista di idee regalo divise per prezzo, con prodotti che vanno dai 25 ai 1000 euro. Non c’è un termine dichiarato per le promozioni (salvo l’ovvio esaurimento scorte), ma è plausibile pensare che esse proseguiranno fino alla fine dell’anno, permettendovi quindi di risolvere qualunque cruccio relativo le strenne natalizie e non solo.

Di seguito abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori prodotti in sconto, proponendovi anche una divisione delle offerte sia per categorie che per fasce di prezzo, per una navigazione più comoda e immediata delle tantissime offerte Eprice. Prima di cominciare, tuttavia, val la pena ricordarvi che noi di Tom’s vi accompagneremo lungo tutto il mese di dicembre con una lunga serie di articoli dedicati ai nostri consigli per gli acquisti natalizi e se siete curiosi di leggerli tutti, non dovrete far altro che dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti folli che si susseguiranno non solo oggi, ma anche nei restanti giorni dell’anno. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

Per l’offerta completa di prodotti in sconto su Eprice, invece, vi invitiamo a tenere d’occhio la pagina di riferimento dell’iniziativa, disponibile sia a questo link che cliccando sul banner qui sotto. Buono shopping e buone feste!

