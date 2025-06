Se desiderate acquistare una smart TV 4K all'avanguardia a un prezzo imbattibile, non potete lasciarvi sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon. Il modello LG 65QNED85T6C della serie 85 del 2024 è attualmente disponibile a soli 899€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 1.499€. Ma c'è di più: al momento del checkout, otterrete un ulteriore sconto di 162,17€, che porta il prezzo finale a soli 736,83€. Un'occasione rara per portare a casa una delle migliori TV LG QNED di ultima generazione.

LG 65QNED85T6C, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 65QNED85T6C si distingue per l'impiego delle tecnologie Quantum Dot e NanoCell, che insieme garantiscono una riproduzione cromatica eccezionalmente fedele e vibrante, superiore a quella dei tradizionali pannelli LED. Il processore α8 con AI, cuore pulsante del televisore, ottimizza immagini e suoni in tempo reale in base ai contenuti visualizzati, offrendo un'esperienza audiovisiva profondamente immersiva.

Il pannello da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD è supportato dalla tecnologia Advanced Local Dimming, che migliora sensibilmente il contrasto e la definizione dei dettagli anche nelle scene più complesse. Il design slim della TV, caratterizzato da uno spessore ridotto e linee eleganti, valorizza qualsiasi ambiente domestico con uno stile sobrio e moderno.

In ambito gaming, LG QNED85T6C non delude: grazie alle 4 porte HDMI 2.1, supporta segnali 4K a 120Hz, con VRR e FreeSync Premium, garantendo una fluidità e reattività ideali anche per i videogiocatori più esigenti. Il sistema operativo webOS 24, aggiornabile fino a 4 versioni grazie al programma webOS Re:New, offre un'interfaccia intuitiva, compatibilità con Alexa e Google Assistant, e accesso alle principali app di streaming.

Infine, il pratico telecomando puntatore consente di navigare tra le funzioni della smart TV con semplici movimenti del polso, rendendo l'utilizzo quotidiano ancora più piacevole e immediato. Al prezzo di 736,83€, LG 65QNED85T6C rappresenta oggi una delle proposte più interessanti nel panorama delle TV 4K di fascia alta. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

