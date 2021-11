In Brasile arriva la prima app bancaria per il trading di criptovalute

Una banca d’investimento brasiliana ha lanciato un’app di cripto-trading che presenta molti altcoin. I clienti di BTG Pactual possono ora utilizzare questa app per investimenti crittografici diretti. Per ora, gli utenti della sua piattaforma Mynt possono acquistare sia Ether che BTC. Tuttavia, la banca sta anche facendo piani per supportare più risorse crittografiche.

Secondo il capo delle risorse virtuali della banca, Andre Porthilo, ci saranno più criptovalute da scambiare sulla piattaforma molto presto. Il CEO, tuttavia, ha affermato di aver semplicemente soddisfatto i desideri dei propri clienti. Molti infatti hanno recentemente mostrato un interesse crescente per gli investimenti in criptovaluta.

L’industria delle criptovalute sta diventando sempre più popolare, specialmente dopo che El Salvador ha adottato BTC come moneta a corso legale. Tuttavia, molte persone ancora non capiscono i meccanismi del settore. BTC Pactual mira dunque anche a fornire una formazione orientata all’educazione alla criptovaluta, in particolare per i suoi utenti.

L’app nota come Mynt ha posto la banca d’investimento in prima linea nel mercato brasiliano. Nessun’altra banca d’investimento ha fatto quello che BTC Pactual ha fatto consentendo ai propri clienti di investire direttamente in cripto. Inoltre, Porthilo ha affermato che la banca opera in base alle rigide normative della banca centrale brasiliana e della sua SEC. Quindi, gli utenti useranno l’app con facilità, dati i migliori organismi che la regolano.

Prima di lanciare Mynt, la banca d’investimento aveva precedentemente lanciato un token di sicurezza, ReitBZ, supportato da immobili. Il lancio è stato due anni fa, ma prima, la banca ha trascorso del tempo ad analizzare le risorse digitali. Oltre al lancio di Mynt quest’anno, BTC Pactual aveva precedentemente lanciato un fondo di investimento Multi-Market Bitcoin 20. Questa mossa ha collocato la banca nella migliore istituzione che ha lanciato un fondo di criptovaluta tra altre banche di investimento in Brasile.