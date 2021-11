Investitore miliardario in fuga da ethereum, ecco perché

l miliardario cinese delle criptovalute Su Zhu, CEO di Three Arrows Capital, ha affermato tramite il proprio profilo ufficiale su Twitter di aver deciso di abbandonare definitivamente la seconda criptovaluta più importante del mondo, ethereum, a causa di quanto sia escludente per i nuovi arrivati.

Zhu infatti ha contestato soprattutto le commissioni esorbitanti sulla blockchain di ethereum e la riluttanza di alcune delle voci più influenti all’interno della comunità ad affrontare questo problema.

Nelle ultime 24 ore, Zhu ha anche ritwittato vari tweet critici nei confronti di Ether. All’inizio di novembre, Three Arrows Capital (3AC) è stato annunciato come uno degli investitori in Blizzard, un nuovo fondo il cui scopo è quello di promuovere lo sviluppo della criptovaluta “ethereum killer” Avalanche.

Il prezzo di Avalanche ha raggiunto un nuovo massimo storico di 138 dollari e, insieme a solana, cardano e binance smart chain, ha beneficiato delle elevate commissioni di ethereum che rimangono un importante ostacolo all’adozione diffusa della blockchain. Zhu, che ha avviato 3AC insieme al compagno di classe del liceo Kyle Davies, è tra i più grandi detentori di criptovalute al mondo.