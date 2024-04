Dacia Duster 2024: dimensioni, motori e prezzo

Dopo mesi di attesa, finalmente Dacia Duster 2024 è pronto ad arrivare sul mercato; un modello che ha fatto della versatilità e dell'accessibilità il suo marchio di fabbrica. Questo radicale aggiornamento rappresenta un'evidente evoluzione per il marchio, consolidandone la posizione nel mercato automobilistico.

Una delle scelte più cruciali per i potenziali acquirenti sarà quella della motorizzazione, con tre opzioni ben differenziate. Si potrà optare per la ECO-G, che monta un 1.0 turbo a GPL da 101 CV, una scelta sostenibile e economica. Chi cerca un po' più di grinta sotto il cofano potrà invece orientarsi verso la TCe 130 mild-hybrid a 48V, equipaggiata con un motore 1.2 turbo tre cilindri da 130 CV, disponibile anche con trazione integrale per affrontare qualsiasi terreno. Infine, per coloro che abbracciano la tendenza dell'ibrido, c'è la Hybrid 140, con un 1.6 quattro cilindri accoppiato a due motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh, per un totale di 140 CV combinati.

Ma c'è una notizia importante per gli amanti del diesel: questa motorizzazione scompare dalla gamma del SUV Dacia, segno dei tempi e della crescente attenzione per soluzioni più sostenibili e innovative. Un peccato, in quanto ha permesso al vecchio modello (qui la nostra prova) di raggiungere volumi di vendita davvero interessanti.

Dimensione e esterni

La nuova Dacia Duster, così come la Sandero e la Jogger, poggia saldamente sulla piattaforma CMF-B del Gruppo Renault, un segnale inequivocabile del significativo passo avanti compiuto dal SUV rumeno.

Se osserviamo il profilo della nuova Duster, noteremo alcuni richiami alla generazione attuale, ma anche alcuni dettagli che evocano il mondo dei fuoristrada più premium. L'aspetto complessivo è più imponente e muscoloso, sebbene le dimensioni della Duster 2024 crescano solo di pochissimo rispetto alla sua predecessora, con soli 2 millimetri di lunghezza in più. Non sembra, ma è così.

Il frontale è l'elemento che subisce i cambiamenti più significativi, con un aggiornamento profondo che si allinea a quello delle Sandero e della concept Bigster, destinata a diventare una realtà nel corso del 2025.

Spiccano le nuove luci diurne a LED anteriori, con un disegno a forma di Y che richiama in parte quelle posteriori, caratterizzate da un effetto tridimensionale. Anche le maniglie posteriori sono state ridisegnate, integrate elegantemente nelle portiere, mentre le protezioni su brancardo e passaruota sono realizzate con il nuovo materiale Sparkle, introdotto in prima linea dalla concept car Manifesto e composto fino al 20% da materiali riciclati.

Restano salde le barre sul tetto, non solo per conferire un aspetto più da SUV alla Duster, ma anche per la loro praticità in ogni situazione.

Abitacolo

Grazie all'adozione della piattaforma CMF-B, secondo quanto riportato dall'azienda, ha conferito alla nuova Dacia Duster un incremento dello spazio interno, soprattutto nella zona anteriore in termini di larghezza e nella parte posteriore per quanto riguarda lo spazio per le gambe. Inoltre, il pavimento del bagagliaio è stato abbassato e l'apertura resa più ampia e alta, aumentando la capacità di carico del 6% per un totale di 472 litri minimo sulla versione a trazione anteriore.

La vera novità negli interni della Dacia Duster 2024 risiede nella plancia, che ospita una strumentazione digitale (una prima assoluta per il SUV rumeno, ma non disponibile di serie) e un display centrale da 10,1" rivolto verso il conducente. Anche il comando della trasmissione è completamente nuovo, di tipo by wire, per liberare il tunnel centrale e fornire portaoggetti più capienti. Il volante ha un nuovo design, con una forma appiattita nella parte superiore e inferiore, progettato per migliorare il comfort di utilizzo.

Inoltre, è interessante l'introduzione del sistema "YouClip": a seconda dell'allestimento, la nuova Dacia Duster è dotata di quattro o sei supporti per agganciare un porta tablet, un appendino per borsa, un porta smartphone con caricatore a induzione o altri pratici agganci per sistemare gli oggetti personali.

Infine, come per la Jogger, anche la nuova generazione di Duster offre lo Sleep Pack: un box 3 in 1 removibile che include un letto matrimoniale pieghevole (lungo fino a 1,90 metri e largo fino a 1,30 metri), un tavolino portaoggetti e un vano di stivaggio.

Motori

La svolta più significativa per la Dacia Duster 2024 riguarda senza dubbio la sua gamma di motori. Innanzitutto si saluta il diesel, e al suo posto fa il suo debutto il TCe 130 mild hybrid, basato sul 1.2 a 3 cilindri, abbinato a un sistema a 48 Volt, per un totale di 130 CV. Questo propulsore è disponibile sia per le versioni a trazione anteriore che per la Duster 4x4 integrale. L'unico inconveniente è l'assenza della trasmissione automatica: qui, infatti, è disponibile solo il cambio manuale a 6 marce.

Ma l'elettrificazione della Dacia Duster 2024 fa un ulteriore balzo in avanti con l'introduzione di un powertrain full hybrid, lo stesso adottato dalla Jogger e da alcuni modelli della gamma Renault. Si tratta di un motore 1.6 aspirato da 94 CV, affiancato da due motori elettrici (uno da 36 kW/49 CV e l'altro da 15 kW/20 CV con funzione di generatore), una batteria da 1,2 kWh e un cambio automatico.

Rimane salda la presenza della Duster ECO-G 100, alimentata a GPL. Grazie ai suoi due serbatoi (uno da 50 litri per la benzina e uno altrettanto capiente per il GPL), può percorrere fino a 1.300 chilometri. Il serbatoio del GPL è posizionato sotto il piano del bagagliaio, in modo da non compromettere la capacità di carico.

Allestimenti

La gamma della Dacia Duster 2024 si articola in quattro allestimenti, ognuno con specifiche dotazioni di serie che rispecchiano diverse esigenze e preferenze dei clienti.

Al punto di partenza troviamo la Dacia Duster Essential, che costituisce il punto d'accesso alla gamma. Da qui nasce l'Expression, da cui si diramano due distinti top di gamma, ognuno con una chiara vocazione.

La Dacia Duster Journey si distingue per la sua enfasi sul comfort e sulla tecnologia, offrendo un insieme di caratteristiche progettate per rendere l'esperienza di guida più piacevole e connessa.

Dall'altra parte, l'allestimento Extreme propone una configurazione più avventurosa e rugged, pensata per coloro che abbracciano uno stile di vita attivo e desiderano un compagno affidabile per le loro avventure all'aria aperta.

Prezzo e incentivi

I prezzi della nuova Dacia Duster 2024 partono da 19.700 euro, rappresentando un incremento rispetto ai 17.750 euro della generazione attuale. Tuttavia, per coloro che puntano alla versione full hybrid nell'allestimento Journey, il costo può salire fino a 27.900 euro. Tutte le versioni ricadono nell'ultima fascia di incentivi, quella che copre da 61 a 135 g/km di CO2, pertanto lo sconto massimo ottenibile (al netto della roattamazione è di 2.000 euro)