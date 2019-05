Kaspersky, i cybercriminali rubano i soldi anche a chi è in cerca di lavoro

Secondo una ricerca di Kaspersky Lab attraverso le mail di spam molti cybercriminali perpetrano vere e proprie truffe, anche assai raffinate, ai danni di chi è in cerca di lavoro.

Nel primo trimestre del 2019 gli esperti di Kaspersky Lab hanno rilevato, grazie alle loro tecnologie, un traffico molto intenso di email di spam sofisticate; tra queste, anche delle comunicazioni per offerte di lavoro false che sembravano provenire da recruiter delle divisioni HR di grandi aziende, messaggi che normalmente creano un grande interesse nelle persone alla ricerca di un impiego. Queste email, in realtà, sono risultate essere il frutto dell’attività di spammer che installavano, tramite questo tipo di messaggi, dei malware sui dispositivi degli utenti per il furto di denaro.

Nella nuova ricerca che hanno condotto di recente, gli esperti hanno monitorato l’attività di alcuni cybercriminali che cercavano di trarre in inganno alcune persone, ignare del pericolo e alla ricerca di un nuovo lavoro. Gli utenti presi di mira venivano invitati a iscriversi gratuitamente a un sistema di ricerca di lavoro online, tramite installazione sul proprio dispositivo di una speciale applicazione che avrebbe fornito loro l’accesso al database di job research.

Photo credit - depositphotos.com

Per far sembrare il processo di installazione dell’applicazione ancora più affidabile, gli attaccanti lo avevano corredato con una serie di finestre pop-up che contenevano le parole “DDoS Protection” e un falso messaggio: l’utente sarebbe stato reindirizzato al sito web di una delle più grandi agenzie di recruitment.

Per individuare questo genere di email, i ricercatori di Kaspersky Lab utilizzano degli “honeypot”, delle “trappole” di tipo virtuale che sono in grado di rilevare le email malevole e di portare anche alla cattura degli autori della minaccia. Le conclusioni tratte dall’implementazione degli “honeypot” e l’analisi condotta dagli esperti sono parte integrante del nuovo report di Kaspersky Lab, dal titolo “Spam and Phishing in Q1 2019”.

Le email di spam sono una minaccia informatica spesso sottovalutata; in realtà possono causare molte vittime, diffondendo i malware attraverso tecniche di “social engineering”, come tentativi di truffa e di manipolazione psicologica. Per questo gli esperti di Kaspersky Lab consigliano agli utenti di adottare alcuni accorgimenti per proteggersi dal fenomeno dello spam malevolo: