La Banca di Russia dice no alla diffusione delle criptovalute

La Banca di Russia ha ribadito la posizione negativa sulla legalizzazione di bitcoin e altre criptovalute. Uno “stato responsabile” non dovrebbe stimolare la proliferazione delle criptovalute, è l’idea di Elvira Nabiullina, presidente della Banca centrale russa (CBR). L’alto funzionario ha sottolineato che la banca ha “un atteggiamento estremamente negativo nei confronti delle criptovalute” che ha descritto come “valute private che fingono di essere denaro”.

“Queste criptovalute sono anonime, nessuno è responsabile per loro e, a nostro parere, uno stato responsabile non dovrebbe stimolare la loro diffusione”. Allo stesso tempo, alle persone deve essere data un’alternativa, ha riconosciuto il governatore. La Banca di Russia sta cercando di farlo attraverso i suoi progetti. “Ho già parlato del rublo digitale che, a nostro parere, dovrebbe svilupparsi“, ha aggiunto Elvira Nabiullina.

Credit: Pixabay

Il capo del regolatore di politica monetaria della Russia ha osservato che la CBR non è contro le valute digitali in generale, a condizione che non vengano utilizzate per “operazioni ombra”. Nabiullina ha sottolineato, tuttavia, che la Banca di Russia continua a opporsi alla legalizzazione del bitcoin come strumento di pagamento nel paese.

In risposta alla crescente popolarità delle criptovalute e al significativo aumento dei pagamenti elettronici, la banca centrale russa ha intensificato i suoi sforzi per creare una versione digitale del fiat nazionale, il rublo. Quest’anno, il regolatore ha formato un gruppo pilota di rubli digitali con oltre una dozzina di istituzioni finanziarie. Un prototipo della piattaforma CBDC sarà lanciato a dicembre, con le prove programmate per iniziare a gennaio.

“Il rublo digitale è ciò di cui i russi hanno bisogno in quanto faciliterà pagamenti non in contanti economici e affidabili”, ha recentemente dichiarato Nabiullina ai partecipanti a un forum bancario internazionale. Secondo l’ultima strategia di sviluppo dei mercati finanziari del paese, la valuta digitale emessa dallo stato dovrebbe impedire ai cittadini di utilizzare “surrogati di denaro”, un termine usato dai funzionari di Mosca per descrivere le criptovalute.