La Banca di Spagna fa il primo passo verso l’adozione delle criptovalute

Per anni, la Banca di Spagna è rimasta muta sul tema delle valute digitali. Quest’anno, però, ha iniziato ad agire. Secondo il quotidiano spagnolo El Pais, infatti, il Banco de Espana sta raccogliendo ulteriori informazioni da istituzioni finanziarie che sono coinvolte nell’uso del denaro digitale nelle loro operazioni.

Lo scopo della ricerca è determinare l’effetto della digitalizzazione sui servizi finanziari. Inclusi in questa categoria sono i legami con i fornitori di servizi di asset digitali, nonché gli interessi e altre esposizioni alle criptovalute. I progetti di criptovaluta bancaria devono essere delineati entro i prossimi tre anni, secondo il rapporto.

Il nuovo approccio arriva in un momento in cui le grandi banche spagnole stanno diventando più aperte al denaro digitale. Banco Santander, la più grande banca del Paese, ha rivelato l’intenzione di lanciare un fondo negoziato in borsa (ETF) di criptovaluta. Inoltre, BBVA e CaixaBank sono altre due istituzioni finanziarie che stanno sperimentando risorse digitali. Santander e altre quattro grandi banche spagnole hanno inoltre sviluppato un proof-of-concept per i trasferimenti di pagamento con contratto intelligente, che hanno condiviso con il pubblico.