La bella ragazza che ti cerca sui social in realtà è uno schiavo nelle Filippine

La polizia filippina ha salvato 875 "lavoratori" - tra cui 504 stranieri - in un raid alla fine della scorsa settimana su un'azienda che si spacciava per una società di giochi online, ma che in realtà gestiva un campo di lavoro forzato che ospitava operatori di truffe romantiche online.

Un video del raid presso l'azienda Tarlac Pogo pubblicato lo scorso giovedì mostra il Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) della nazione entrare in quello che sembra essere un ufficio con file di lavoratori davanti a computer.

L'inganno ai lavoratori

I "lavoratori" - o meglio, schiavi - salvati provenivano dal Vietnam, dalla Cina, dalle Filippine, dal Ruanda, da Taiwan, dall'Indonesia e dal Kirghizistan. Le vittime sarebbero state attirate nella schiavitù con la promessa di un'offerta di lavoro. Invece, avrebbero avuto i loro passaporti confiscati e sarebbero stati costretti ad adottare false identità e fingere di essere pretendenti delle loro vittime per estorcere denaro.

Gli schemi che attiravano i lavoratori coinvolgevano promesse di vincite in criptovalute, investimenti in affari e altro ancora.

Coloro che non riuscivano a raggiungere i target erano fisicamente danneggiati, privati del sonno o rinchiusi nelle loro stanze, ha detto ai media locali il direttore esecutivo della Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), Gilberto Cruz.

Si dice che le autorità siano state avvertite da un lavoratore vietnamita arrivato al centro a gennaio. Era arrivato dopo aver ricevuto la promessa di un lavoro come chef. La polizia ha detto che presentava segni di tortura sotto forma di segni di elettrocuzione.

Il raid della polizia

Durante il raid, le autorità hanno sequestrato munizioni e armi dal complesso di dieci ettari, situato a circa 60 miglia a nord di Manila. Sono stati trovati anche telefoni cellulari, schede SIM e script. Trentaquattro veicoli all'interno del complesso avevano numeri di serie e targhe non corrispondenti, secondo Cruz.

nove persone sono state incriminate in relazione al centro di truffa

Da quando è avvenuto il raid, nove persone sono state incriminate in relazione al centro di truffa. Solo una delle persone era filippina, secondo i media locali. Cinque erano cinesi, due vietnamiti e una malese. Gli individui sono accusati di violazioni legate alla tratta di persone, tra le altre cose, dopo un interrogatorio.

La "società di giochi" che gestiva l'operazione - che operava con il nome di Zun Yuan Technology Incorporated - mantiene un modesto sito web che potrebbe non destare subito sospetti e sembra essere più mirato alla ricerca di personale che ai clienti. La finta azienda dettaglia di essere stata fondata nel 2023 come un futuro "importante player/fornitore di giochi nell'industria del gioco online" che fornisce "una vasta gamma di servizi su misura per soddisfare le esigenze uniche degli operatori di casinò online in tutto il mondo".

Successivamente elenca le presunte strutture dell'azienda: una grande mensa, più generatori di grandi dimensioni per operazioni commerciali ininterrotte, un negozio di convenienza in loco e una sala biliardo professionale.

La situazione grave nelle Filippine

I complessi truffaldini dotati di manodopera traffica e schiavizzata sono diventati comuni nel Sud-est asiatico. Lo scorso ottobre, le autorità nelle Filippine hanno fatto irruzione in quello che si diceva essere un hub di licenze per giochi su internet, chiamato Smart Web Technology Corporation, a Pasay City - una delle città che compongono Metro Manila. Smart Web era presumibilmente coinvolta nella tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, così come in truffe sugli investimenti in criptovalute e sull'amore.

Sindacati di criminali informatici per il lavoro forzato sono stati trovati anche in Cambogia, Laos e Myanmar.

Secondo un rapporto [PDF] dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), "lo sviluppo di soluzioni scalabili e digitalizzate ha accelerato l'ambiente criminale attraverso il Sud-est asiatico".

Il rapporto ha osservato che la proliferazione di operazioni simili di lavoro forzato ha intensificato le richieste di vietare gli operatori di gioco online offshore nelle Filippine, portando a nuove regolamentazioni per tali entità.

Purtroppo, tali misure per affrontare le operazioni di frode informatica le hanno spinte solo dalla Cambogia, dalle Filippine, dalla Malaysia, dalla Thailandia e dal Vietnam in luoghi come la Repubblica Democratica Popolare del Laos e alcune parti del Myanmar.