La Cyber Week è arrivata su eBay e rappresenta l’occasione perfetta per chi desidera fare acquisti intelligenti senza rinunciare alla qualità. Quest’anno, il motto è chiaro: “Più spendi, più risparmi”. Grazie al nuovo coupon PSPRCYBER25, potrete ottenere sconti extra fino a 30€, semplicemente inserendo il codice al momento del checkout. L’iniziativa è valida fino al 7 dicembre, quindi c’è tempo per pianificare i vostri acquisti natalizi o aggiornare il vostro gadget tecnologico preferito.

Vedi offerte su eBay

Cyber Week di eBay, perché approfittarne?

Il funzionamento della promozione è semplice e conveniente. A seconda dell’importo della spesa, il buono sconto aumenta progressivamente. Per una spesa tra 30€ e 49,99€, riceverete 2€ di sconto. Superando i 50€ e fino a 149,99€, il risparmio sale a 5€, mentre per acquisti da 150€ a 299,99€ il buono sarà di 10€. È sufficiente inserire il codice PSPRCYBER25 durante il pagamento per usufruire immediatamente dello sconto.

Gli sconti diventano ancora più interessanti per chi decide di fare acquisti più consistenti. Con una spesa da 300€ a 449,99€, il coupon applicherà uno sconto di 15€, mentre tra 450€ e 599,99€ il risparmio sarà di 25€. Infine, per chi supera i 600€, eBay offre il massimo vantaggio con uno sconto extra di 30€. Questo sistema permette di pianificare la spesa in modo strategico e ottenere il massimo beneficio dal vostro budget.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: la Cyber Week su eBay è il momento ideale per acquistare prodotti di elettronica, accessori, articoli per la casa e molto altro a prezzi vantaggiosi. Inserendo il codice PSPRCYBER25 al checkout, otterrete uno sconto immediato proporzionato alla vostra spesa, risparmiando in maniera intelligente. Affrettatevi: la promozione termina il 7 dicembre, e ogni euro speso può trasformarsi in un risparmio concreto.

