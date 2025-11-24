Il Black Friday è arrivato, e con esso un’opportunità unica per tutti gli appassionati di streaming. Plex TV, la piattaforma che rivoluziona il modo di guardare film, serie e contenuti multimediali, offre sconti incredibili su tutti i suoi abbonamenti. È il momento ideale per aggiornare la vostra esperienza di intrattenimento e vivere lo streaming al massimo, risparmiando allo stesso tempo.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerte su Plex

Abbonamento Lifetime: un investimento unico

Per chi desidera un accesso illimitato e senza pensieri, il Plex Pass Lifetime rappresenta la scelta perfetta. Normalmente disponibile a 229,99€, per il Black Friday potrete ottenerlo a soli 137,99€. Un investimento unico che vi garantirà la migliore esperienza Plex senza costi aggiuntivi futuri. È l’occasione perfetta per assicurarsi l’accesso a vita a tutte le funzionalità premium della piattaforma.

Se preferite la flessibilità di un abbonamento annuale, Plex TV vi offre un’opportunità imperdibile: l’Annual Plex Pass, solitamente 59,99€, è ora disponibile a 35,99€ per il primo anno. Con questo abbonamento potrete godere di tutte le funzionalità avanzate, dalla sincronizzazione dei contenuti alla gestione personalizzata della libreria multimediale, senza rinunciare alla qualità e alla comodità dello streaming.

Per chi desidera testare Plex senza vincoli, il Monthly Plex Pass è la soluzione ideale. Con il Black Friday, il prezzo passa da 5,99€ a soli 3,59€ per il primo mese, permettendovi di esplorare tutte le potenzialità della piattaforma a un costo minimo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: che vogliate un abbonamento mensile, annuale o a vita, Plex TV vi offre il vero streaming a portata di mano.

Vedi offerte su Plex