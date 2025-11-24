Il Black Friday è arrivato e porta con sé un’ondata di opportunità pensate per illuminare i vostri desideri di viaggio. Con le offerte Lastminute dedicate alla ricorrenza, potete volare verso nuove mete, partire quando volete e approfittare di risparmi fino a 250€. È il momento perfetto per trasformare un sogno rimasto nel cassetto in una vacanza reale, conveniente e pronta da vivere.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Black Friday Lastminute, perché approfittarne?

Le proposte Volo + Hotel incluse nella promozione non solo offrono uno sconto immediato fino a 250€, ma includono già tariffe alberghiere ribassate di almeno il 30%. Questo significa che ogni pacchetto è stato pensato per amplificare il valore del vostro viaggio, garantendo comfort, qualità e risparmio in un’unica soluzione. Una combinazione ideale per chi vuole partire senza pensieri, approfittando delle migliori occasioni del momento.

In più, per rendere tutto ancora più accessibile, potete bloccare subito la vostra prossima partenza con un acconto di soli 90€. Una modalità flessibile che vi permette di pianificare senza stress, mettendo al sicuro il prezzo e la disponibilità mentre decidete ogni dettaglio della vostra esperienza. Vi basterà scegliere la meta, selezionare l’offerta e assicurarvi il viaggio con un piccolo anticipo.

Ora che avete davanti a voi tutte le opportunità del Black Friday Lastminute, non esitate: queste offerte brillano. ma non per sempre. Avete tempo solo fino al 2 dicembre per cogliere l’occasione e regalarvi la vacanza che meritate. È il momento di lasciarvi guidare dalla luce delle grandi occasioni e partire verso la vostra prossima avventura. Buon viaggio!

