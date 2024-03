La Cina prepara Skynet 2.0 per sorvegliare la sua futura stazione lunare

La Cina sta progettando di implementare una vasta rete di telecamere di sorveglianza sulla Luna denominata "Skynet 2.0" per garantire la sicurezza della sua futura base lunare. Questo ambizioso progetto dal nome tutt'altro che rassicurante è ispirato all'enorme rete di videosorveglianza Skynet, già attiva sul territorio nazionale cinese con oltre 600 milioni di telecamere che coprono ogni angolo del paese.

Il sistema Skynet 2.0, come descritto in un documento pubblicato dal Centro di esplorazione lunare e ingegneria spaziale della Cina, utilizzerà telecamere di sicurezza ad alte prestazioni con intelligenza artificiale per identificare, localizzare e seguire autonomamente obiettivi sospetti. In caso di anomalie, il sistema invierà segnali di allarme e attiverà misure di risposta adeguate, anche se il documento non specifica di quali contromisure si tratta.

La stazione di ricerca lunare proposta avrà un raggio di oltre 6 km e ospiterà un centro di comando, una centrale elettrica, un centro di comunicazione, strutture scientifiche e una flotta di robot. La versione lunare di Skynet sarà essenziale per monitorare continuamente quest'area e garantirne la sicurezza.

Il sistema comprenderà telecamere leggere, dotate di chip guidati dall'intelligenza artificiale, che si connetteranno automaticamente per ottenere una copertura continua dell'area della stazione. Queste telecamere, resistenti alle condizioni spaziali estreme, dovranno operare per almeno 10 anni e garantire la comunicazione sicura tra i terminali di rilevamento ottico e l'hub di controllo centrale.

Nonostante il nome controverso, che in realtà deriva da un antico proverbio cinese che esprime il principio della giustizia onnipresente, la Cina considera Skynet 2.0 parte del suo impegno per la sicurezza e la trasparenza nel programma di esplorazione lunare. Tuttavia, ci sono preoccupazioni etiche e di privacy, poiché il sistema potrebbe essere utilizzato per monitorare da vicino le attività sulla Luna.

La competizione internazionale per l'esplorazione lunare è evidente, con la Cina e gli Stati Uniti che pianificano basi lunari già da diversi anni. Sebbene entrambi dichiarino intenti pacifici, la mancanza di un quadro normativo chiaro rappresenta una preoccupazione per possibili differenze e conflitti tra le nazioni spaziali.