La nazione dei robot? C'è un posto dove l'IA sfugge alle leggi

Del Complex, un'azienda tecnologica statunitense, ha presentato il BlueSea Frontier Compute Cluster (BSFCC), un centro dati galleggiante dotato di ben 10.000 GPU Nvidia H100. Questo ambizioso progetto, ospitato su un'enorme chiatta, ha acceso le discussioni sulla possibilità di creare stati sovrani di intelligenza artificiale in un futuro non troppo lontano.

Secondo l'annuncio di Del Complex su X (ex Twitter), il BSFCC è in grado di offrire prestazioni ineguagliabili, vantando un avanzato sistema di raffreddamento ad acqua e l'utilizzo di energia solare per una maggiore ecocompatibilità, con una mitigazione del rischio fornita da un team di sicurezza a bordo. Tuttavia, ciò che distingue questa iniziativa è la sua voglia di liberarsi dalle restrizioni locali, con l'aspirazione di essere pioniere nello sviluppo di Stati nazionali sovrani dedicati all'intelligenza artificiale.

Il concetto alla base del BSFCC ruota attorno alla sua capacità di operare in acque internazionali, potenzialmente esentandolo dalle normative internazionali sull'intelligenza artificiale. Questa idea è emersa in un momento in cui le normative sull'IA sono al centro dell'attenzione a livello globale.

Del Complex è fermamente convinta che l'ubicazione marittima dei data center consentirà alle organizzazioni di eludere il controllo normativo e di promuovere l'innovazione in un ambiente fiscalmente favorevole. L'azienda sostiene che "l'eccesso di governo non solo blocca il ritmo dell'innovazione, ma interferisce anche con la dotazione cosmica dell'umanità", sottolineando la necessità di un santuario dell'intelligenza artificiale in acque internazionali.

La visione a lungo termine di Del Complex prevede una flotta di centri galleggianti che navigano in acque internazionali. Ognuno di questi data center è concepito come uno Stato nazionale sovrano, indipendente dagli organismi di regolamentazione, il che offre un mix unico di vantaggi, compresa l'opportunità di scudo fiscale.

La domanda principale che si pone è se l'ambizioso piano di Del Complex possa realizzarsi. L'azienda sembra sicura che lo status di "Stato" di ciascun centro dati sia conforme alle leggi internazionali sulla sovranità. L'azienda cita il riconoscimento della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della Convenzione di Montevideo, sottolineando la presenza di una popolazione permanente sotto forma di forze di sicurezza e personale, di un territorio definito, di un governo e della capacità di entrare in relazione con altri Stati.

Inoltre, ogni BSFCC è governata da una carta, un documento che delinea i diritti e le responsabilità dei residenti e dei visitatori, consentendo flessibilità e adattabilità.

