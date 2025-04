Labubu Pop Mart: cosa sono e dove trovare i pupazzetti pelosi che tutti vogliono

Negli ultimi anni, il mondo del collezionismo pop ha visto nascere e crescere fenomeni sempre più virali, soprattutto grazie alla diffusione di brand capaci di unire design irresistibile, storytelling emozionante e un’accurata strategia social. Tra questi, un nome sta conquistando sempre più cuori (e scaffali): Labubu, il piccolo pupazzetto peloso e simpaticissimo creato da Pop Mart, diventato un vero e proprio oggetto del desiderio in tutto il mondo. Ma cosa sono esattamente i Labubu Pop Mart, perché piacciono tanto, e soprattutto… dove si possono acquistare?

In questa guida completa ti raccontiamo tutto quello che c’è da sapere su Labubu: dalla storia alla rarità delle figure, dai personaggi più ambiti ai consigli per comprarli online (e non solo). Un approfondimento ideale per chi vuole iniziare la collezione o semplicemente capire cosa si nasconde dietro l’hype.

Cosa sono i Labubu?

Il Labubu è uno dei personaggi più iconici e amati del vasto universo creato da The Monsters, una linea di designer toys ideata dall’artista thailandese Kasing Lung in collaborazione con Pop Mart, il colosso cinese della cultura toy e collezionabili. Labubu è un piccolo mostriciattolo dal pelo lungo, le orecchie a punta, gli occhioni grandi e un sorriso furbetto (quasi maligno), che spesso compare in situazioni giocose o surreali. Il suo stile unisce atmosfere fiabesche e dark a un’estetica kawaii contemporanea, capace di incantare sia collezionisti adulti che amanti della cultura pop più giovane.

I pupazzetti Pop Mart sono figure da collezione vendute in blind box, ovvero scatole misteriose che non rivelano quale personaggio ci sia all’interno fino all’apertura. Ogni serie è tematica (feste, hobby, viaggi, natura e molto altro ancora), e include personaggi comuni, rare e ultra-rare. Questo sistema alimenta il collezionismo compulsivo, lo scambio e la caccia al pezzo mancante, proprio come avviene con le figurine o i Funko Pop più limitati.

Perché i Labubu sono così popolari?

Il successo planetario dei Labubu Pop Mart non è affatto casuale. Dietro a queste piccole figure dall’aspetto bizzarro si nasconde un sistema ben studiato che unisce design accattivante, storytelling emozionale e una community appassionata. Il fenomeno è esploso in tutto il mondo, Italia compresa, conquistando non solo i collezionisti di toy design, ma anche creativi, artisti e amanti della cultura geek. Vediamo più nel dettaglio tutti gli elementi che rendono i Labubu così irresistibili.

Design irresistibile e identità visiva unica

Il design di Labubu è un perfetto esempio di equilibrio tra opposti: un “mostriciattolo” dai tratti dark, ma con un’espressione dolce e tenera, che conquista al primo sguardo. Le orecchie lunghe, gli occhi spalancati e quel sorriso un po’ inquietante ma buffo gli conferiscono una personalità fortissima. A differenza di molti altri giocattoli da collezione, Labubu non cerca di essere carino a tutti i costi, ma propone una bellezza alternativa, quasi gotica, che lo rende iconico e riconoscibile a chilometri di distanza.

Materiali di qualità e dettagli maniacali

I pupazzi Pop Mart sono realizzati in vinile premium, un materiale resistente ma anche perfetto per restituire texture lisce e colori saturi. Ogni figura presenta dettagli accuratissimi: dagli abiti miniaturizzati alle texture dei capelli, fino alle espressioni facciali scolpite con cura. Questa attenzione artigianale è uno dei motivi per cui i collezionisti più esigenti li considerano vere e proprie opere d’arte in miniatura.

Rarità, edizioni limitate e caccia al pezzo segreto

Uno degli aspetti che ha contribuito a rendere Labubu un cult è la dinamica da caccia al tesoro. Ogni serie è composta da diversi personaggi, ma in ogni box c’è la possibilità di trovare una figura segreta (chiamata anche hidden edition). Alcune uscite includono anche versioni super limitate o speciali, che non vengono replicate una volta esaurite. Questo ha fatto impennare i prezzi di alcuni modelli, rendendoli ambitissimi nei circuiti di rivendita e nelle aste online. Alcuni pezzi sono diventati leggendari, come Labubu Angel, Pirate o Ghost Edition, con valutazioni che superano anche i 200-300€.

Una community internazionale che alimenta la passione

Instagram, TikTok, Reddit e Discord sono pieni di fan che condividono un amore autentico per Labubu. Ci sono profili dedicati solo a queste collezioni, con unboxing, recensioni, scambi e persino fan art. Questa community viva e super attiva ha permesso al brand di diffondersi organicamente in tutto il mondo. Ogni nuova release è un evento online, con countdown, rumors e wishlist infinite. Questo tipo di coinvolgimento emozionale e partecipativo è uno degli elementi chiave del successo dei Pop Mart.

Packaging da collezione

Anche il packaging gioca un ruolo fondamentale nel fascino di Labubu. Ogni figura viene venduta in una blind box, cioè una scatola chiusa che non permette di sapere quale personaggio si trova all’interno fino all’apertura. Oltre all’effetto sorpresa, anche l’estetica delle scatole è curata nei minimi dettagli: illustrazioni originali, palette coerenti con il tema della serie, carta lucida o opaca, inserti decorativi. Alcuni collezionisti conservano le scatole con la stessa cura riservata alle figure.

Dove comprare i Labubu Pop Mart in Italia (e online)

Se vuoi iniziare la tua collezione o semplicemente regalare un pezzo unico, è importante sapere dove acquistare i Labubu in modo sicuro, evitando imitazioni o truffe. Ecco i canali più affidabili:

Amazon

Amazon è una delle opzioni più semplici e veloci. Sul sito trovi rivenditori ufficiali e, in alcuni casi, anche lo store diretto di Pop Mart. I prezzi possono variare, soprattutto se la serie è esaurita o limitata, ma resta una scelta sicura grazie a spedizioni rapide e garanzie sui resi. Perfetto per chi è alle prime armi.

Sito ufficiale Pop Mart

Il sito popmart.com è il canale diretto per acquistare le ultime novità. Qui trovi anche le esclusive globali, disponibili solo in preordine. Attenzione: molte uscite vanno sold out in pochi minuti, e le spedizioni possono richiedere 2-3 settimane. Tuttavia, è il luogo ideale per chi cerca autenticità garantita e accesso anticipato alle nuove serie.

AliExpress e altri marketplace asiatici

Piattaforme come AliExpress offrono un’ampia varietà di figure Pop Mart, spesso a prezzi più bassi. Tuttavia, è fondamentale controllare le recensioni del venditore, la percentuale di feedback positivi e le foto reali dei prodotti ricevuti da altri acquirenti. Esistono purtroppo imitazioni di bassa qualità, per cui è sempre meglio optare per negozi con badge ufficiali e molti ordini completati.

Quanto costano i Labubu Pop Mart?

Il prezzo varia in base a rarità, disponibilità e punto vendita:

Blind box standard : tra i 14€ e i 18€, a seconda della serie e del rivenditore.

: tra i 14€ e i 18€, a seconda della serie e del rivenditore. Figure rare o segrete : tra i 60€ e i 100€, soprattutto se appena uscite.

: tra i 60€ e i 100€, soprattutto se appena uscite. Edizioni speciali e limitate : possono superare i 200€, soprattutto se discontinued o provenienti da fiere esclusive.

: possono superare i 200€, soprattutto se discontinued o provenienti da fiere esclusive. Set completi (senza figura segreta): tra 140€ e 200€, spesso acquistati dai collezionisti più accaniti per assicurarsi l’intera serie.

Il valore di alcune figure cresce nel tempo, trasformando questi pupazzi in piccoli investimenti collezionabili. Alcuni modelli, acquistati a prezzo base, hanno raddoppiato o triplicato il loro valore in pochi mesi.

Labubu come regalo perfetto (anche per adulti)

Nonostante l’aspetto giocoso, i Labubu non sono pensati solo per bambini. Al contrario, il target principale è composto da giovani adulti e adulti appassionati di design, arte contemporanea e cultura pop. Regalare un Labubu significa donare un oggetto di design originale, capace di emozionare, far sorridere e diventare un pezzo d’arredo iconico sulla scrivania o nella propria libreria geek.

Ideale per:

Appassionati di toy design e cultura kawaii

e cultura kawaii Fan della cultura dark, gothic e creepy-cute

Collezionisti di oggetti artistici e in edizione limitata

di oggetti artistici e in edizione limitata Creativi , designer, illustratori e amanti dell’estetica

, designer, illustratori e amanti dell’estetica Regali di compleanno, anniversari o festività per persone originali

I Labubu da non perdere su Aliexpress

I Labubu da non perdere su Amazon

POP MART LABUBU x Pronounce - Wings of Fortune Series

POP MART The Monsters COCA-COLA Series

POP MART The Monsters Lazy Yoga Series

POP MART The Monsters Almost Hidden Series

POP MART The Monsters Playing Games Series

POP MART Labubu Wild Pendant

POPMART LABUBU THE MONSTERS x Kow Yokoyama Ma.k. Series

Quanto è alta una figure Labubu? In media, ogni personaggio misura circa 7-9 cm, ma esistono versioni più grandi chiamate Mega Labubu, alte anche 25-30 cm. Ce n'è per tutti i gusti: da utilizzare attaccati come charms alle borse, da mettere sugli scaffali di casa vostrs e altri ancora.

Quali sono le edizioni più rare e costose? Tra le più ambite ci sono Labubu Angel, Labubu Vampire, Labubu Devil, Pirate Series e le collaborazioni speciali come quelle con DIMOO o SKULLPANDA.

Pop Mart è affidabile? Assolutamente sì. È un’azienda leader nel settore, quotata in borsa e con un network globale. Acquistare da loro direttamente o da rivenditori ufficiali garantisce prodotti autentici, di qualità e pensati per durare nel tempo.