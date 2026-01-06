Laifen al CES 2026 espande l’ecosistema personal care

In occasione del CES 2026, Laifen presenta a Las Vegas la propria visione di cura personale intelligente, portando in fiera un ecosistema completo di dispositivi che spazia dall’igiene orale allo styling dei capelli. L’obiettivo dichiarato è quello di ridefinire l’esperienza quotidiana del personal care attraverso soluzioni tecnologiche avanzate, design curato e un approccio fortemente user-centric.

Wave Pro: lo spazzolino elettrico di nuova generazione

Il prodotto di punta della presenza Laifen al CES 2026 è Wave Pro, il nuovo spazzolino elettrico che segna un salto generazionale rispetto ai modelli precedenti. Il dispositivo mantiene l’uso di materiali premium come ABS, alluminio e acciaio inossidabile, ma introduce una nuova variante Transparent Black che rafforza l’identità moderna e tecnologica della linea.

Dal punto di vista funzionale, Wave Pro si basa su una tecnologia brevettata di oscillazione e vibrazione supportata da un sistema servo proprietario. La combinazione di oscillazioni a 60 gradi e fino a 66.000 vibrazioni soniche al minuto è pensata per favorire una pulizia accurata e controllata, in linea con la tecnica Modified Bass comunemente consigliata in ambito odontoiatrico. Laifen ha inoltre lavorato su nuove testine dedicate alla pulizia interdentale e su un sensore di pressione intelligente, progettato per aiutare l’utente a evitare un’eccessiva forza durante lo spazzolamento.

L’esperienza viene completata da un sistema di pulizia a doppia modalità, che consente di adattare l’intensità alle diverse esigenze, e dall’integrazione con l’app Laifen, attraverso cui è possibile accedere a timer intelligenti e report personalizzati. Un altro elemento chiave è l’autonomia, che secondo il produttore può arrivare fino a 70 giorni. La disponibilità globale di Wave Pro è prevista dalla fine di marzo, tramite il sito ufficiale Laifen e rivenditori selezionati.

Asciugacapelli e rasoi: l’ecosistema Laifen si espande

Accanto a Wave Pro, Laifen porta al CES 2026 l’intera gamma di prodotti dedicati alla cura personale, con particolare attenzione agli asciugacapelli ad alta velocità e ai rasoi elettrici. Lo stand, situato al Booth 30225 nel South Hall 1 del LVCC, è concepito come uno spazio esperienziale in cui i visitatori possono testare direttamente i dispositivi e osservare da vicino le soluzioni ingegneristiche adottate.

La presenza di aree dimostrative e di una sezione dedicata ai componenti interni evidenzia l’intento dell’azienda di mostrare non solo il risultato finale, ma anche il lavoro di progettazione e sviluppo che caratterizza i suoi prodotti. Un approccio che mira a rafforzare la percezione di qualità e trasparenza tecnologica.

Tecnologia e arte: la collaborazione con Martin Sati

All’interno dello spazio espositivo trova spazio anche una componente artistica, grazie alla collaborazione con l’artista spagnolo Martin Sati. L’artista ha reinterpretato gli spazzolini della linea Wave trasformandoli in opere che fondono pittura digitale e analogica, utilizzando la tecnologia come base per esplorare nuove forme espressive.

L’iniziativa sottolinea la volontà di Laifen di posizionarsi non solo come produttore di dispositivi tecnologici, ma come brand capace di dialogare con il mondo del design e dell’arte, ampliando il significato di oggetti di uso quotidiano.

Una strategia chiara per il personal care del futuro

Con la presenza al CES 2026, Laifen conferma una strategia orientata all’integrazione tra tecnologia avanzata e semplicità d’uso. L’azienda applica logiche tipiche dell’elettronica di consumo a prodotti tradizionalmente considerati “di routine”, trasformandoli in dispositivi intelligenti e connessi, senza rinunciare a autonomia e immediatezza.

Wave Pro e l’ecosistema presentato a Las Vegas indicano una direzione precisa per il futuro del personal care, un segmento che continua a evolversi e che potrebbe ritagliarsi uno spazio sempre più rilevante anche all’interno del panorama tecnologico seguito da vicino dal pubblico di appassionati hardware e innovazione.

Laifen sarà presente al CES 2026 presso il Booth #30225, LVCC South Hall 1, dove mostrerà l’intero ecosistema di prodotti e le nuove soluzioni per la cura personale. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale europeo alla pagina dedicata.