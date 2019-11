Le migliori offerte del Cyber Weekend

Un fine settimana infuocato: ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni in tema di sconti e promozioni, con Amazon in prima linea per celebrare a colpi di sconti il periodo del Black Friday! I prodotti in sconti non sono mancati, ed anche la giornata di venerdì ha portato online così tanti articoli in promozione da lasciare francamente spiazzati. Gli sconti però non si fermano, e con il Cyber Weekend che anticipa le offerte del cyber monday, eccoci anche oggi a presentarvi quelli che sono i migliori prodotti in sconto di queste ore.

Le offerte, dunque, saranno ancora tantissime, a partire proprio dall’articolo che state leggendo, che sarà solo un antipasto alla pioggia di offerte che ci accompagnerà fino a lunedì. Raccapezzarsi in questo mare di offerte, sconti e promozioni può essere però arduo, e forse vi starete chiedendo come poter seguire adeguatamente tutte le offerte in corso. Tranquilli, perché come sempre ci pensa Tom’s a darvi una mano! In primis, vi suggeriamo anche di tenere d’occhio la nostra pagina dedicata che si occuperò di monitorare tutte le offerte di cui ci occuperemo nelle prossime ore.

Inoltre, iscrivetevi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni di questo fine settimana, tenendo così a portata di notifica ogni offerta bomba delle prossime ore. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

A questo punto, non ci resta che lasciarvi alla nostra selezione di quelle che sono le migliori offerte disponibili per questo Cyber Weekend, ricordandovi ancora una volta che potrete risparmiare sui costi di spedizione iscrivendovi, a prezzo scontato, al servizio Amazon Prime. Amazon offre infatti la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

Fotocamere

Speaker, Cuffie e Periferiche Audio

Smart TV e Soundbar

Mouse, Tastiere e Cuffie

Console e Videogiochi

Smartphone e Smartwatch

Casa e Giardino

Telecamere di Sorveglianza

Giocattoli e Gadget

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!