Se lo smartphone non soddisfa le vostre esigenze fotografiche e avete deciso di puntare a una reflex, che fosse però facile da usare e quindi adatta a un principiante, allora questa è la guida che stavate cercando. Nei prossimi paragrafi, infatti, scoprirete le migliori reflex per principianti, cosicché possiate scattare belle foto anche con pochissima esperienza.

Nell’ultimo aggiornamento abbiamo riscritto l’intera guida all’acquisto, riportando le migliori reflex per principianti (con modelli che effettivamente consentono a chiunque di utilizzare una reflex, basati sulla facilità d’uso anziché sulla qualità) in una singola pagina. Abbiamo inoltre riportato in calce alcuni degli elementi più importanti che dovreste considerare al momento dell’acquisto di una fotocamera digitale pensata per i meno esperti.

Chi si accosta al mondo della fotografia si affida spesso al parere dell’amico, alle indicazioni di un commesso del negozio o a qualche singola recensione sul web per orientarsi sull’acquisto di una reflex per principianti. È molto difficile infatti trovare qualcuno che gli consiglierà di investire in un modello facile da usare, che dovrebbe essere la priorità per chi è alle prime armi, dal momento che le reflex o DSLR tendono ad essere le più complesse da capire.

Pertanto se avete la passione per la fotografia e intendete iniziare con la certezza di muovere correttamente i primi passi, non è detto che dobbiate acquistare subito una reflex di fascia alta. Anzi, nella maggior parte dei casi ciò sarebbe controproducente, poiché vi troverete a fare i conti con un’infinità di funzioni e regolazioni, che potrebbero scoraggiarvi a usare la fotocamera. In questi casi, complice anche il fatto che il mercato delle reflex ha rallentato, a favore delle migliori mirrorless, potreste considerare l’acquisto di una reflex usata, per poi trasformare la vostra passione in qualcosa di più serio, acquistando una fotocamera nuova di zecca.

Se è vero che acquistare una reflex per principianti possa sembrare facile, a causa del fatto che il mercato è in mano a pochissimi costruttori (Canon e Nikon in primis), è anche vero che non tutti i modelli di questi produttori offrono la stessa facilità d’uso. Questo articolo viene in vostro aiuto proprio da questo punto di vista. Di seguito, infatti, abbiamo raccolto una serie di reflex che hanno come principale vantaggio la semplicità nel farvi capire le varie funzioni, con un eventuale interfaccia grafica studiata appositamente per i neofiti della fotografia. Se avete esperienza e siete interessati a un modello di un certo livello, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida dedicata alle migliori reflex.

Ciò detto, i prossimi paragrafi saranno molto importanti per voi lettori, dal momento che conterranno informazioni precise in merito a quale reflex acquistare. Nonostante abbiamo riportato una serie di specifiche tecniche per ogni modello, consigliamo di visitare la pagina ufficiale del produttore o quella di uno store per scoprire tutti i dettagli relativi al prodotto che, volendo, potete facilmente acquistare.

Le migliori reflex per principianti

Nikon D3500

Se siete principianti della fotografia, la prima reflex che vi suggeriamo di acquistare è la Nikon D3500. La proposta di Nikon è tra le più semplici in circolazione, al punto che non troverete particolari difficoltà a passare dal vostro smartphone. A venire in vostro aiuto ci pensa poi la modalità di scatto interattiva, che vi guida attraverso le basi della fotografia, permettendovi di ottenere buoni scatti anche senza esperienza. Questo modello è poi sprovvisto di uno schermo estraibile che, in un utente poco esperto, potrebbe risultare superfluo o addirittura inadatto. Nonostante si tratti di una reflex pensata per la massima facilità d’uso, le prestazioni in termini di qualità di scatto sono ottime e provengono da un sensore APS-C da 24MP. Lato obiettivi, che sono fondamentali su una reflex, a volte anche più del corpo macchina stesso, la Nikon D3500 si comporta ancora una volta egregiamente, essendo compatibile con una vasta gamma di obiettivi.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Nikon D5600

Pur non avendo una modalità di scatto interattiva come la sorella minore, la Nikon D5600 è tra le reflex più semplici che potete acquistare. Condivide lo stesso sensore APS-C da 24MP del modello più economico, ma vanta un sistema di messa a fuoco automatico più avanzato e un display ribaltabile, nonché un’ampia compatibilità con gli obiettivi. Chi è solito registrare video in alta definizione forse rimarrà deluso, in quando la Nikon D5600 non raggiunge il 4K, ma a compensare ciò vi è il fatto che le riprese sono di ottima qualità nonostante la risoluzione inferiore. Un’altra peculiarità che va a favore di questo modello, e per chiunque cerchi una reflex per principianti, è il corpo macchina di circa 400 grammi, che rimane compatto e maneggevole anche se si installa un teleobiettivo.

VEDI SU AMAZON

Canon EOS 250D

Se volete iniziare il vostro cammino nel mondo della fotografia con un prodotto Canon, vi consigliamo di acquistare la EOS 250D, tra i modelli più semplici del produttore giapponese. Questo modello è ricco di funzioni, ma ciò che apprezzerete di più saranno le dimensioni e il peso, che la rendono una delle reflex più piccole del mondo, nonostante il display inclinabile. A differenza dei modelli precedenti, la proposta di Canon permette di registrare video in 4K, pertanto si addice meglio a chi, oltre alle foto, da una certa importanza anche alla parte video. Il sensore da 24MP è di tipo APS-C ed è compatibile con tutti gli obiettivi Canon EF-S. Non sarà forse la reflex più semplice in assoluto per un principiante, ma pochissimi altri modelli riescono a eguagliare il suo rapporto qualità-prezzo.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Pentax K-70

La Pentax K-70 non sarà una delle reflex più popolari in commercio, ma per un utente poco esperto ha senso, anche perché dopotutto parliamo di un modello dalle prestazioni di tutto rispetto. Il controllo sugli scatti e i vari parametri saranno semplificati non da una ma da ben due ghiere multifunzione, nonché dalla modalità automatica e semi-automatica, perfette appunto per i neofiti della fotografia. Il sensore è ancora una volta un APS-C da 24MP con 11 punti AF a rilevamento di fase, per una messa a fuoco precisa e veloce, e con una gamma ISO che si estende fino a 102.400, per scatti ottimi anche in condizioni di luce scarsa.

VEDI SU AMAZON VEDI SU EBAY

Come scegliere una reflex per principianti

Dopo aver scoperto le migliori reflex per principianti, è giunto il momento di riportare i fattori che dovreste considerare in primis qualora foste interessati a entrare nel mondo della fotografia con una fotocamera facile da comprendere. A differenza della nostra guida all’acquisto principale, che punta a farvi acquistare il miglior modello in base alla qualità delle foto e quindi mettendo in primo piano le caratteristiche del sensore, in questo caso bisogna mettere in evidenza la facilità d’uso, come ampiamente anticipato nell’apertura di questo articolo. Questo non significa che il sensore non gioca un ruolo fondamentale, infatti approfondiremo le diverse tipologie in seguito, ma non si tratta dell’elemento cardine di chi è alle prime armi.

Modalità di scatto automatica

Non solo chi si affaccia per la prima volta a una reflex, ma anche un utente con esperienza vorrebbe che la propria fotocamera fosse facile da usare. Per venire in contro a queste esigenze, suggeriamo caldamente di valutare reflex che abbiano una modalità di scatto automatica, l’elemento fondamentale che permette a una fotocamera digitale di farsi apprezzare dal pubblico meno esperto.

Tramite la suddetta modalità, l’utente può concentrarsi sulla composizione dell’immagine e sulla scelta del soggetto senza preoccuparsi delle numerose impostazioni tecniche. Sarà infatti il dispositivo a regolare l’apertura del diaframma, la velocità dell’otturatore e la sensibilità ISO, in modo da ottenere il risultato migliore possibile. Certo, spesso la modalità automatica non consente di ottenere risultati di un certo livello ma, come detto, è perfetta per muovere i primi passi.

Nonostante sia automatica, con questa modalità potrete farvi un’idea di come vengono gestiti i vari parametri della fotografia, dal momento che tramite il display o dalle proprietà dell’immagine appena scattata potrete vedere come la fotocamera ha settato il diaframma, l’otturatore e l’ISO in base alle varie condizioni di luminosità. Insomma, un buon punto di partenza per acquisire dimestichezza con i principi della fotografia prima di passare alla modalità manuale, in cui ogni parametro lo si può regolare a proprio piacimento.

Ergonomia

Se siete fotografi inesperti ma volete provare a usare una reflex, assicuratevi che questa abbia un’ottima ergonomia che, per quanto concerne l’importanza, viene subito dopo la modalità di scatto automatica. Sebbene molti siano attratti, giustamente, dalle specifiche tecniche come il numero di megapixel o la qualità dell’obiettivo, riteniamo che l’ergonomia giochi un ruolo più importante delle caratteristiche tecniche della macchina fotografica, al punto che potreste quasi trascurare fattori come la sensibilità massima dell’ISO o il formato del sensore. Vi ricordiamo, infatti, che stiamo parlando di reflex con un’attenzione particolare alla facilità d’uso e non alla qualità d’immagine.

Quando si scatta una foto, si sa, un piccolo movimento può causare sfocature indesiderate, ma ciò non capiterà se si ha tra le mani una reflex con una buona impugnatura. Ovviamente ciò comporta anche una riduzione dell’affaticamento durante le sessioni fotografiche prolungate, soprattutto se all’ergonomia si aggiunge un peso della fotocamera non troppo eccessivo. A confermare di come l’ergonomia sia tra gli elementi da tenere conto per primi quando si acquista una reflex per principianti è il fatto che si andrà a ridurre il rischio di cadute accidentali, evitando così di danneggiare il dispositivo. Insomma, mettendo assieme la modalità di scatto automatica e l’ergonomia, l’esperienza fotografica di un utente poco esperto ne gioverà e non di poco.

I sensori delle reflex per principianti

Da questo momento in poi, ciò che andremo ad approfondire avrà la stessa importanza di qualsiasi altra fotocamera, dato che parleremo di sensori, vale a dire il cuore di questi dispositivi. Il sensore è infatti il principale responsabile della qualità di foto e video che andrete a salvare e condividere. Esistono tre tipi di sensori: Full Frame, APS-C e Quattro Terzi.

Come forse avrete già letto altrove, il sensore Full Frame è quello che garantisce la miglior qualità, sia nello scattare le foto che nel registrare video. Le sue elevate prestazioni dipendono dal fatto che si tratta di un sensore di dimensioni di 24 x 36 millimetri, il più grande della categoria. Tali dimensioni permettono di catturare molta luce, che si traduce in foto luminose, nitide e poco rumorose. Inoltre il sensore Full Frame è quello che si comporta meglio con i bokeh, ossia foto scattate con l’effetto sfocato sullo sfondo. Ovviamente il sensore Full Frame viene implementato solo sulle migliori reflex, che quasi sempre non si adattano all’uso di un utente principiante, pertanto dovrete spendere cifre importanti per mettere le mani su una macchina con tale componentistica.

Passando a una fascia inferiore, che si traduce in scatti non perfetti ma comunque di alto livello, vi è il sensore APS-C (Advanced Photo System Type-C). A seconda del modello della reflex, questo può essere grande 23 x 15 o 22 x 14 millimetri. In entrambi i casi, le dimensioni sono inferiori al Full Frame, come riportato poc’anzi, pertanto a parità di condizioni tenderete a ottenere un’immagine meno bella. I sensori APS-C eseguono un taglio, più comunemente noto come “crop“, al centro della scena, pari a 1,5x o 1,6x a seconda del produttore. Ciò detto, questi sensori la fanno da padrone, poiché si trovano nella maggior parte delle reflex, anche perché vantano un rapporto qualità-prezzo migliore rispetto al Full Frame.

Il sensore Quattro Terzi misura 17 x 13 millimetri e, per questo, è il più piccolo dei tre. Come avrete capito, le dimensioni del sensore contano, pertanto è logico attendersi risultati inferiori in termini di qualità dell’immagine dalle reflex che implementano questo sensore, il cui rapporto di crop è di 2x se confrontato con il Full Frame. Essendo relativamente piccolo, il sensore Quattro Terzi si addice a coloro che applicano sulle proprie foto pochissimo bokeh, pertanto non va sottovalutato se si hanno esigenze particolari.

Quanti megapixel servono per un principiante?

Se siete poco esperti e vi apprestate ad acquistare una reflex, oltre a commettere l’errore di focalizzarvi troppo sulle specifiche tecniche anziché sui principali elementi descritti in questo articolo, potreste cadere anche in un secondo sbaglio, ossia credere che la quantità di megapixel faccia la differenza nella qualità d’immagine. In realtà, la qualità d’immagine dipende da molti altri fattori, come la sensibilità ISO e la qualità dell’obiettivo.

Anche se i megapixel possono influire sulla grandezza dell’immagine, questo non significa che siano essenziali per ottenere una foto di alta qualità, e lo testimonia il fatto che le ultime reflex sono in grado di produrre immagini di altissima qualità anche con meno di 20 megapixel.

Tuttavia va sottolineato che in alcune circostanze, come ad esempio la stampa su supporti di grandi dimensioni, il numero di megapixel potrebbe influire sulla qualità dell’immagine, ma non crediamo che sia questo lo scopo di chi acquista una reflex per principianti.