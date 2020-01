Le offerte del giorno eBay: tanti smartphone in offerta

Con le offerte di gennaio che timidamente si fanno avanti sui vari store online, è arrivato il momento di dare un nuovo sguardo alla proposta di eBay, da sempre al passo con le promozioni dell’anno e troppo spesso considerato (erroneamente) un passo indietro alla concorrenza di Amazon. Se sul portale di Jeff Bezos, infatti, le offerte fioccano con grande clamore del pubblico, la proposta eBay è forse quella meno pubblicizzata in rete, ma non per questo manchevole di interesse o di ottimi prodotti.

Se nella giornata di oggi, dunque, Amazon si fa spazio tra gli interessi del pubblico amante delle performance audio grazie ad una ricca proposta di brand in sconto per il mercato degli auricolari true wireless, eBay risponde quasi a tono proponendoci numerosissime offerte dedicate al mondo smartphone, con proposte derivate anche dal mondo Apple, con l’ottimo iPhone 11 venduto a meno di 730,00€!

Le offerte, tuttavia, non si fermano qui e, come sempre, abbiamo selezionato per voi i migliori prodotti in promozione su eBay, così da facilitarvi nell’acquisto. Ovviamente le offerte sono ancora molto numerose e, proprio per questo, vi suggeriamo di tenere d’occhio la pagina completa con le promozioni in corso, così da poterla spulciare tutta alla ricerca di quello che più si confà alle vostre esigenze (ed alle vostre tasche).

Prima di lasciarvi agli acquisti, tuttavia, vogliamo segnalarvi che sempre su eBay, e più precisamente tramite l’app per smartphone del portale, è disponibile un coupon che vi permetterà di ottenere uno sconto del 5% (fino ad un massimo di 100 Euro). Il codice (PITSALDIAPP) è già disponibile, e sarà utilizzabile fino alle 23;59 del prossimo 19 gennaio, per cui affrettatevi ad effettuare i vostri acquisti! Infine, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica gli sconti di questi primi giorni del 2020. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. per tutte le informazioni relative al codice sconto PITSALDIAPP vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina ufficiale dell’iniziativa, raggiungibile a questo link.

La nostra selezione di prodotti

Altre offerte eBay

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!