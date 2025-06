Se siete fan dell’universo di Harry Potter e amate i mattoncini LEGO, questa è un’occasione da non perdere. MediaWorld riserva ai clienti MW Club un’offerta davvero incantata: il magnifico castello di Hogwarts LEGO (set 76419) è disponibile al prezzo di 135,23€, uno sconto doppio che rende ancora più irresistibile questa esperienza di costruzione unica. Un’opportunità pensata per voi, appassionati collezionisti e costruttori di magia.

LEGO castello di Hogwarts, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo straordinario set da esposizione è molto più di un semplice modellino: è una vera e propria immersione nel mondo di Hogwarts. Con le sue oltre 2.600 pezzi, il castello riproduce con incredibile precisione architettonica la Torre principale, la Torre di astronomia, la Sala grande e la Rimessa per le barche. A questi si aggiungono cortili intricati, serre rigogliose, sentieri misteriosi e persino il Lago Nero, il tutto incorniciato da un suggestivo paesaggio roccioso.

Durante la costruzione, vi ritroverete a rivivere alcune delle scene più memorabili della saga. Ogni sezione del castello custodisce ambienti iconici come la Camera dei Segreti, la stanza della Chiave Alata, l’Aula della lezione di pozioni e la Sala della Scacchiera. Gli interni sono progettati con dettagli riconoscibili al primo sguardo, per farvi sentire parte della magia fin dal primo mattoncino.

Non lasciatevi sfuggire questa occasione esclusiva. Se fate parte del MW Club, il Castello di Hogwarts LEGO vi aspetta a un prezzo speciale che unisce convenienza e meraviglia. È il momento perfetto per aggiungere un capolavoro alla vostra collezione o per fare un regalo indimenticabile. Perché la magia, a volte, si costruisce un pezzo alla volta.

Vedi offerta