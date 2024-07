LEGO Icons Il giardino tranquillo: prezzo TOP a solo 84€!

Amanti dei LEGO e delle meravigliosi ambientazioni giapponesi, non potete farvi scappare l'offerta disponibile sul set LEGO Icons Il giardino tranquillo, disponibile ora a soli 84€ dal prezzo di listino di 105€. Questo affascinante kit vi permetterà di immergervi nella serenità di un giardino zen giapponese, completo di ponte ad arco, ruscello, carpe koi e fiori di loto. Un regalo ideale per chi ama la natura e la tranquillità, perfetto come decorazione da scrivania o da esporre in casa! Con un risparmio del 20%, non perdete l'occasione di aggiungere questo pezzo unico alla vostra collezione.

LEGO 10315 Icons Il Giardino Tranquillo: un set LEGO delicato e unico!

Questo set, pensato per adulti, soddisfa l'esigenza di allontanarsi dallo stress quotidiano, offrendo la possibilità di costruire un angolo di paradiso zen direttamente sulla vostra scrivania o in un angolo speciale della vostracasa. Grazie alla possibilità di personalizzare il giardino in base alle vostre preferenze, aggiunge all'esperienza un tocco unico e speciale! Infatti, potrete riorganizzare il giardino a vostro piacimento e ammirare un risultato unico, in base a come avrete deciso di scostruirlo.

Con un'attenzione minuziosa ai dettagli, come un ponte, un delizioso ruscello e molto altro ancora, questo set è un must have per gli amanti delle tradizioni giapponesi. Al prezzo di soli 84€, LEGO Icons Il giardino tranquillo si propone come una magnifica opportunità per regalarvi un momento di tranquillità e bellezza, oltre che per coltivare la propria creatività e cura dei dettagli.

Tra le caratteristiche davvero indimenticabili, va menzionato il padiglione che, una volta aperto, rivela una curata sala per la cerimonia del tè, arricchita da teiera, tazze e molteplici accessori. La personalizzazione è al cuore di questo modello: le sue parti possono essere riorganizzate grazie alle fessure predisposte nella base del set, consentendo agli appassionati di adattare il giardino ai propri spazi o alle proprie preferenze.

Tenendo presente che potrete portarlo a casa ad appena 84€, offre un valido intrattenimento rilassante, oltre a diventare un pezzo da collezione davvero incredibile nella vostra casa o nel vostro studio. Assolutamente raccomandato per chi cerca un'esperienza costruttiva piacevole e unica a tema LEGO, specie ora che è in super sconto!

Vedi offerta su Amazon