Il mouse Logitech più preciso che puoi avere a 30€ (-25%)

Se siete alla ricerca di un nuovo mouse gaming che combini alte prestazioni, comfort e un prezzo competitivo, l'offerta appena rilasciata da Amazon merita tutta la vostra attenzione. Il Logitech G402, uno dei mouse da gioco più apprezzati nella sua fascia di prezzo, è ora disponibile a soli 29,99€ con uno sconto extra del 25%. A questa cifra, trovare un’alternativa con caratteristiche simili è davvero difficile, soprattutto se siete appassionati di giochi frenetici e richiedete precisione millimetrica nei vostri movimenti.

Vedi offerta su Amazon

Logitech G402, chi dovrebbe acquistarlo?

Uno dei punti di forza del G402 è il suo Fusion Engine, che consente un tracciamento ad alta velocità fino a 500 IPS (inch per second), ideale per i titoli più veloci e competitivi. Inoltre, dispone di otto pulsanti programmabili, perfetti per personalizzare il vostro stile di gioco. Ogni comando può essere salvato direttamente sul mouse, permettendovi di avere tutto a portata di mano, senza dover riconfigurare ogni volta le impostazioni.

Il Logitech G402 è progettato per rispondere alle esigenze anche dei gamer più esigenti. Con un cambio DPI istantaneo, potete passare rapidamente da un’alta precisione a un movimento fulmineo, con valori che spaziano dai 250 ai 4.000 DPI. La frequenza di aggiornamento di 1 millisecondo garantisce una risposta immediata, assicurando che ogni vostra azione venga registrata senza ritardi: un aspetto fondamentale nei giochi competitivi.

Infine, il comfort non è stato trascurato. Il design ergonomico con materiali leggeri, impugnature in gomma e piedini a basso attrito rende questo mouse perfetto anche per lunghe sessioni di gioco. Compatibile con qualsiasi tappetino, il G402 conferma la qualità di Logitech, il brand di accessori gaming più venduto al mondo. A questo prezzo, è un acquisto che saprà sicuramente fare la differenza nelle vostre prestazioni.