“L’euro digitale è un risultato probabile”, secondo un funzionario della BCE

L’economista italiano e membro della BCE Fabio Panetta ha recentemente affermato durante una tavola rotonda a Helsinki che, se la Banca centrale europea procede con i suoi sforzi per lanciare una valuta digitale, la nuova forma di denaro avrà tutte le possibilità di diventare presto a corso legale all’interno dei confini dell’UE.

Panetta ha aggiunto che le autorità esamineranno a fondo lo sforzo nei prossimi due anni. Tuttavia, l’economista ha anche affermato che il raggiungimento di una tale mossa “non dovrebbe essere dato per scontato” e l’istituto finanziario deve essere più cauto, ed ha aggiunto che la valuta digitale della banca centrale sarà “abbastanza attraente” da catturare l’attenzione della società.

All’inizio di quest’anno, la Banca centrale europea ha evidenziato i suoi piani per avviare una fase di indagine su un progetto di euro digitale che andrà avanti per 24 mesi. Entro il periodo di prova, il dipartimento di ricerca della BCE “mirerà ad affrontare questioni chiave riguardanti la progettazione e la distribuzione” in quanto la versione digitale dell’euro “deve essere in grado di soddisfare le esigenze degli europei”. Inoltre, la CBDC dovrebbe “prevenire attività illecite ed evitare qualsiasi impatto indesiderato sulla stabilità finanziaria e sulla politica monetaria”. Christine Lagarde – Presidente della Banca Centrale Europea – ha detto che il prodotto finanziario dovrebbe essere “la forma di denaro più sicura”.

Ultimo ma non meno importante, la BCE ha promesso che il consumo energetico dell’euro digitale sarebbe stato “trascurabile” rispetto a quello del bitcoin. Vale la pena ricordare, tuttavia, che le valute digitali della banca centrale e la criptovaluta primaria sono attività significativamente diverse.