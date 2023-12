L'Intelligenza Artificiale può capire dove abiti, privacy in pericolo

Un progetto studentesco di Stanford, noto come PIGEON, ha svelato la sorprendente capacità dell'Intelligenza Artificiale nel geolocalizzare foto personali, sollevando serie preoccupazioni sulla privacy.

Progettato per identificare luoghi su Google Street View, il programma ha dimostrato di poter determinare accuratamente la posizione di foto mai viste in precedenza. Questo potere, se da un lato può aiutare a identificare luoghi di vecchie foto, potrebbe altresì esporre informazioni personali indesiderate, sollevando il timore di sorveglianza governativa, tracciamento aziendale o addirittura stalking.

Questa nuova capacità dell'Intelligenza Artificiale, sviluppata da tre studenti di Stanford, potrebbe avere applicazioni utili e positive: per esempio potremmo usare questi algoritmi per identificare luoghi in vecchie foto, o facilitare funzioni di ricerca scientifica e storica.

Tuttavia, il rischio di abusi preoccupa esperti come Jay Stanley dell'ACLU, che teme un possibile utilizzo per sorveglianza governativa o stalking. L'IA, addestrata con un set di dati di immagini di Google Street View, può indovinare il paese corretto nel 95% dei casi e localizzare il luogo entro circa 25 miglia dalla posizione reale. Sembra un margine molto ampio, ma siamo solo alla prima versione e la precisione non potrà che aumentare.

Il progetto, nato da una sfida su GeoGuessr, un gioco online di geolocalizzazione, utilizza un sistema di analisi delle immagini chiamato CLIP. I ricercatori vedono potenziali applicazioni nella manutenzione di strade e linee elettriche, monitoraggio della biodiversità o addirittura come strumento didattico. Tuttavia, le preoccupazioni sulla privacy emergono quando si considera l'utilizzo commerciale o governativo, aprendo la porta a tracciamenti indesiderati e abusi.

Google già utilizza un sistema simile, limitato a un catalogo di un milione di luoghi significativi; grazie ad esso possiamo inquadrare un monumento o un altro luogo significativo nel mondo, e lo smartphone ci può dire di cosa si tratta.