MBSummit 2019, offerta esclusiva sul biglietto Masterclass

Il 28 e 29 novembre 2019 avrà luogo all’Hotel Michelangelo di Milano il Marketing Business Summit (MBSummit), evento che ci permetterà di scoprire le ultime novità sul marketing digitale e sul business online tramite le parole di relatori nazionali e internazionali. MBSummit 2019 e le sue attività sono rivolte ad aziende e startup che desiderano aggiornarsi su tematiche di marketing attuale con casi studio, strategie e spunti utili al business.

Si tratta di un’occasione perfetta anche per i freelance e gli imprenditori pronti a scoprire le ultime novità del momento e a individuare i migliori metodi da applicare alle proprie attività. Anche i webmaster e i programmatori potranno cogliere l’occasione di partecipare al MBSummit 2019 per apprendere nuove nozioni e comprendere se le metodologie utilizzate attualmente sono ancora al passo con i tempi e con la costante e sempre più rapida evoluzione del web.

Ci saranno interventi originali e unici, momenti per dedicarsi a una formazione pratica e concreta e speaker internazionali mai giunti in Italia. Già ora possiamo confermare che al MBSummit 2019 saranno presenti:

Il costo del biglietto per l’evento è di 99€ fino al 1° aprile 2019 (successivamente il prezzo sarà di 349€) e fino a esaurimento. Inoltre, per le Masterclass, inserendo codice coupon “toms”, vi è un ulteriore sconto di 20€ (solo per le masterclass SEO e Instagram): potete acquistare il biglietto a questo indirizzo. Le Masterclass sono workshop operativi e di livello avanzato per sole 60 persone che si terranno il 27 novembre, sempre all’Hotel Michelangelo. Si tratta di un’occasione unica da non farsi scappare: l’offerta, lo ripetiamo, è valida unicamente fino al 1° aprile 2019.