Se desiderate aggiornare i vostri elettrodomestici e dispositivi tecnologici, MediaWorld vi offre un’occasione imperdibile: i Samsung Days. Grazie a questa promozione, potrete usufruire di sconti immediati a carrello su una selezione di prodotti Samsung, con la formula “più spendete, più risparmiate”. Non importa se state cercando un singolo elettrodomestico o volete rinnovare l’intera casa: MediaWorld vi aiuta a portare a casa la qualità Samsung risparmiando fino a 500€.

Mediaworld Samsung Days, perché approfittarne?

L’offerta è semplice e conveniente: con un acquisto minimo di 249€, riceverete uno sconto immediato di 50€, corrispondente a un vantaggio del 20%. Salendo a 500€, lo sconto immediato passa a 100€ (20%), mentre con una spesa di 1000€ otterrete 250€ di sconto (25%). Infine, per chi desidera un vero restyling tecnologico della casa, con 2000€ di spesa lo sconto sarà di 500€, sempre pari al 25%. In questo modo, il risparmio cresce insieme ai vostri desideri di innovazione.

La promozione comprende un’ampia gamma di prodotti Samsung per ogni ambiente domestico. Tra i grandi elettrodomestici troverete frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici e microonde. Per la cucina, Samsung offre anche soluzioni da incasso come lavastoviglie, forni e piani cottura a induzione, pensati per unire funzionalità e design elegante.

Non dimenticate l’area aspirazione, dove potrete scegliere tra scope elettriche e robot aspirapolvere, ideali per semplificare le pulizie quotidiane e rendere la casa più confortevole. Grazie ai Samsung Days di MediaWorld, rinnovare la vostra abitazione non è mai stato così conveniente: approfittate degli sconti immediati e trasformate la vostra casa in un ambiente smart e tecnologico, con la qualità affidabile dei prodotti Samsung.

