La quarantena forzata sta inevitabilmente riscrivendo il concetto stesso di intrattenimento domestico. Non a caso, la fruizione delle piattaforme di streaming è letteralmente esplosa e, di conseguenza, l’industria cinematografica si sta organizzando per rinnovare completamente il proprio modello di business. Del resto, cinema e teatri saranno, con ogni probabilità, gli ultimi luoghi a riaprire i battenti. Anche in quest’ambito dunque, esattamente come già avvenuto con l’attività sportiva, la propria casa è tornata al centro di tutto.

Immaginate dunque di poter ricreare direttamente nella vostra abitazione un piccolo cinema. Questo è possibile, ovviamente con le dovute proporzioni, rispolverando un accessorio che, negli ultimi anni, è un po’ caduto nel dimenticatoio nel mondo consumer: il proiettore. Il mercato offre una miriade di modelli e in più, al giorno d’oggi, è possibile potersene a casa uno senza dover spendere necessariamente cifre da capogiro. In questo articolo dunque vi indicheremo i 5 migliori modelli economici, rigorosamente in ordine crescete di prezzo.

I migliori proiettori economici

Artlii Pocket | 49,99 euro

È il modello più economico del nostro articolo, ma a questo proiettore realizzato da Artlii non manca nulla. Posizionato a una distanza di 0.8 metri, proietta uno schermo da 24 pollici, che può raggiungere i 60 pollici a 2 metri di distanza. Supporta la risoluzione Full-HD (3.500 lumen), integra una porta HDMI e una porta USB (possibilità di leggere file da hard disk esterni) e in più, grazie a una comoda batteria interna, offre fino a 4 ore di riproduzione senza dover essere collegato a una presa elettrica. Insomma, difficile chiedere di più per meno di 50 euro.

Vamvo Videoproiettore | 129,99 euro

Saliamo un po’ con il prezzo, migliorando però da un punto di vista tecnico. Questo proiettore è infatti in grado di proiettare uno schermo che va dai 49 pollici (1,5 metri di distanza) ai 200 pollici (4,5 metri di distanza). La risoluzione è sempre Full-HD (4.000 lumen) e anche qui è presente una porta HDMI e una porta USB, con la possibilità di leggere file da hard disk esterni. Presente anche un comodissimo altoparlante integrato.

Artlii Mana | 209,99 euro

Ritorniamo in casa Artlii, azienda specializzata nella realizzazione di proiettori “economici”. In questo caso, rispetto al primo modello, l’investimento inzia a essere consistente ma, come sempre, tutto va di pari passo con le caratteristiche tecniche. Con il prodotto in questione infatti guadagniamo la connessione Wi-Fi Direct, il supporto allo standard Miracast e persino la compatibilità con i file 3D. È possibile proiettore uno schermo fino a 120 pollici e in più la batteria integrata da 5.200 mAh garantire fino a 3 ore di utilizzo lontano dalla presa elettrica.

Epson EB-S41 | 340 euro

Epson non ha bisogno di presentazioni. Azienda storica che opera da anni nel settore dei proiettori, garanzia di assoluta qualità. Per questo modello è necessario un esborso economico decisamente superiore rispetto ai modelli precedenti, ma è assolutamente giustificato: proiezione fino a 350 pollici; connettività HDMI, VGA e USB; possibilità di collegare al proiettore impianti audio evoluti; lampada UHE di lunga durata, così da avere un’affidabilità nel lungo periodo. Insomma, un prodotto senza compromessi.

Anker Nebula Capsule Max | 499,99 euro

È il modello più costoso del nostro articolo, ma non è un caso. Il Nebula Capsule Max rappresenta la seconda generazione del proiettore portatile Anker che ha letteralmente spopolato su Amazon, grazie a una perfetta combinazione tra parte hardware e parte software, quest’ultima solitamente scadente in dispositivi del genere. Qui troviamo una versione ad hoc di Android, con la possibilità dunque di sfruttare direttamente servizi come Netflix. Presente ovviamente il supporto al Wi-Fi, altoparlante integrato da 8W, schermo proiettato fino a 100 pollici e ben 4 ore di autonomia lontano dalla presa elettrica. Un piccolo gioiellino tecnico da appena 726 grammi.

