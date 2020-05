In questa quarantena ognuno di noi ha tempo per dedicarsi alla pulizia degli ambienti domestici. Tuttavia, una volta tornati alla normalità, sarà davvero complicato conciliare lavoro e tutte le altre attività quotidiane. Per questo motivo, esistono i robot aspirapolvere, che riescono a mantenere sempre pulita la vostra casa aiutandoci nella pulizia dei pavimenti. Di conseguenza, in questa guida troverete i migliori robot in commercio, da quelli economici a quelli premium.

Come abbiamo scelto i prodotti di questa guida? Il nostro modus operandi si avvale di alcuni fattori di valutazione. Innanzitutto, il rapporto qualità/prezzo (imprescindibile, al di là della tipologia di prodotto ndR), e poi l’efficacia di aspirazione e l’efficienza energetica, le funzionalità smart e, naturalmente, l’autonomia della batteria. Tutti i robot di seguito riportati, naturalmente, sono stati testati e approvati dai nostri redattori.

Prima di passare alla rassegna di tutti i prodotti consigliati, è doveroso sottolineare che il nostro punto di riferimento è Amazon Italia per tre fattori, vale a dire la reperibilità online dei robot, la spedizione veloce ed affidabile, e l’assistenza post-vendita.

I migliori robot aspirapolvere, economici e premium

eufy RoboVac 15C

La fascia bassa di mercato è piena di dispositivi con alcune limitazioni hardware e software, ma questo non è il caso dell’eufy RoboVac 15C perché si tratta di un prodotto tutto sommato capace di soddisfare la maggior parte delle esigenze domestiche. Entrando nei dettagli tecnici, questo robot è dotato della tecnologia BoostIQ, che gli consente di aumentare la potenza di aspirazione automaticamente solo quando è necessaria una maggiore forza di pulizia. Secondo la casa produttrice, nonostante una buona potenza del motore, questo dispositivo riesce a contenere la rumorosità nei primi cento minuti di aspirazione, mantenendo il suo volume al di sotto di un forno a microonde in funzione. Insomma, per 200 euro è davvero difficile ottenere un prodotto migliore!

iRobot Roomba 671

iRobot rappresenta una certezza nel mondo della robotica, infatti produce prodotti quasi sempre di ottima qualità e adatti a qualsiasi esigenza. Tra i tanti dispositivi presenti sul mercato, vi consigliamo l’acquisto di iRobot Roomba 671, un’aspirapolvere robot che adotta un sistema di pulizia a tre fasi, che gli permette quindi di raccogliere dalla polvere ai detriti più grandi. La tecnologia Dirt Detect consente alle testine di concentrarsi maggiormente nelle aree più sporche, e in qualsiasi circostanza grazie alle doppie spazzole presenti alla base del robot. Come se non bastasse, questo dispositivo è completamente programmabile attraverso l’applicazione iRobot HOME, disponibile per tutti i dispositivi Android e iOS.

Cecotec Conga Serie 4090

Da Cecotec arriva un prodotto da non sottovalutare, che prende il nome di Conga Serie 4090. Si tratta di un’aspirapolvere robot dotato di un serbatoio misto, capace di aspirare e al contempo lavare (e, persino, strofinare) per terra. Attraverso un’applicazione (oppure un telecomando contenuto nella confezione), è possibile impartirgli ordini specifici oppure azionare ben dieci modalità di pulizia differenti. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il Conga Serie 4090 riesce a sprigionare una forza d’aspirazione fino a 2700 Pa. Il prezzo di vendita è di soli 300 euro circa.

Neato Robotics D7

Passiamo definitivamente alla fascia media del mercato degli aspirapolvere, presentando il Neato Robotics D7. Rappresenta a tutti gli effetti un robot aspirapolvere tuttofare, dotato di alcune funzioni premium come la ricarica rapida e la tecnologia Go Lines. Per quanto riguarda la sua dotazione hardware, questo robot include al suo interno una serie di sensori che permettono di mappare autonomamente pavimenti, muri e mobili delle stanze per pulire tutte le zone della casa con la massima precisione. Inoltre, grazie alla sua forma, questo robot riesce a dare il meglio di sé negli angoli e negli spazi più stretti rispetto ai concorrenti con una forma rotonda. Neato ha sviluppato due varianti, una specifica per un uso più tradizionale, mentre la seconda più completa che può aspirare i peli degli animali domestici.

Samsung POWERbot Precision

Il Samsung POWERbot Precision è un robot aspirapolvere di fascia alta, che garantisce una pulizia profonda in tutti gli ambienti domestici, grazie alla spazzola morbida Autopulente Soft Action. Il suo vero punto di forza risiede nel software, che è in grado di migliorare giorno dopo giorno le performance e la precisione nella pulizia, in particolar modo negli angoli delle stanze (che rappresentano il tallone d’Achille per questo genere di prodotti ndR). Come se non bastasse, il PowerBot è dotato di una buona autonomia, e naturalmente di ricarica rapida. Il prezzo di vendita è decisamente elevato (parliamo di circa 900 euro), ma saprà sicuramente ripagare la sua fiducia con prestazioni di alto livello!

iRobot Roomba i7+

L’ultimo prodotto di questa speciale guida è l’iRobot Roomba i7+, e rappresenza senza ombra di dubbio il punto di riferimento del settore dei robot aspirapolvere. Innanzitutto, sotto al cofano troviamo un motore capace di generare 10.000 giri/min che, unito ad un comparto di sensoristica avanzato, riesce a pulire accuratamente qualsiasi tipologia di pavimento, anche dove lo sporco sembra ostinato. Il Roomba i7+, inoltre, svuota la sua sacca autonomamente nella sua basetta, assicurando così un livello di comodità mai visto prima. La sua stazione di ricarica, infatti, contiene al suo interno un sacchetto sigillato (usa e getta) che può contenere fino a 30 svuotamenti. Insomma, questo robot è stato progettato per adattarsi al suo proprietario grazie alla sua tecnologia avanzata di pulizia e rilevamento. Essendo un prodotto premium, anche il suo prezzo rispecchia le qualità racchiuse nella scocca, difatti è disponibile a circa 900 euro.

