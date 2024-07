NARWAL Freo X Ultra a -27%! Pulizia top a 689€

Vuoi semplificare la pulizia della tua casa con un valido robot aspirapolvere, ma senza investire un capitale? Non perdete l'offerta eccezionale grazie al Prime Day sul NARWAL Freo X Ultra Robot lavapavimenti e aspirapolvere, la soluzione definitiva per una pulizia profonda e senza sforzi della vostra casa. Con una potenza di aspirazione di 8200 Pa, fantastica tecnologia Zero-Grovigli, DirtSense™ e una stazione base tutto-in-uno per un'autopulizia senza pensieri, questo robot è progettato per superare ogni aspettativa. Normalmente venduto a 949€, ora è disponibile a soli 689€, permettendovi di risparmiare il 27% sull'acquisto. Godetevi pavimenti immacolati ogni giorno senza alzarvi dal divano. Affrettatevi, l'offerta è limitata!

NARWAL Freo X Ultra, niente più pulizie fatte a mano!

Il NARWAL Freo X Ultra Robot Lavapavimenti e Aspirapolvere rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un aiuto affidabile nella pulizia quotidiana della casa. Grazie alla sua alta potenza di aspirazione e alla capacità di lavare il pavimento rimuovendo anche le macchie più ostinate, questo robot è perfetto per famiglie con bambini e animali domestici, dove sporco e disordine possono diventare una costante difficilmente gestibile.

Con il sistema autonomo di pulizia della stazione di base, vi dimenticherete della necessità di svuotare il sacchetto della polvere per settimane, ottimizzando così il tempo da dedicare ad attività più piacevoli.

Il design innovativo che impedisce la formazione di grovigli di capelli lo rende adatto anche in presenza di animali domestici, risolvendo uno dei problemi più frequenti incontrati con i robot aspirapolvere tradizionali.

Non da meno l'integrazione di tecnologie avanzate come DirtSense e sensori laser assicura un'efficienza di pulizia ai massimi livelli, consentendo al NARWAL Freo X Ultra di adattarsi alle diverse esigenze di pulizia e di navigazione all'interno degli spazi domestici.

In offerta a 689€ rispetto al prezzo originale di 949€, il NARWAL Freo X Ultra rappresenta una scelta ideale per chi cerca una soluzione completa e autonomia nella pulizia di pavimenti. Con tecnologie avanzate come DirtSense, una stazione base tutto-in-uno e sensori laser per evitare ostacoli, questo robot offrirà pavimenti splendenti senza la necessità di interventi manuali. La sua capacità di gestire autonomamente la polvere e di minimizzare la manutenzione lo rende particolarmente adatto per ambienti con esigenze pulitive elevate. Vi consigliamo l'acquisto del NARWAL Freo X Ultra per la sua efficienza, innovazione e il grande risparmio grazie al peridoo di super promozione!

Vedi offerta su Amazon