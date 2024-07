Le migliori offerte del Prime Day 2024! I prodotti da non perdere

Siete pronti per fare acquisti? Avete ricaricato la vostra carta o il vostro account Amazon? Speriamo di sì, perché è ufficialmente iniziato il Prime Day 2024, l'evento annuale di Amazon dedicato alle offerte. Quest'anno ci sono diverse novità, che potete trovare riassunte nel nostro articolo dedicato, ma una cosa non cambia: le offerte sono caratterizzate da forti sconti, tra i migliori dell'anno. Tuttavia, come abbiamo spiegato in un altro articolo, non tutte potrebbero essere vere, quindi vi invitiamo a leggere anche il nostro articolo su come distinguere le offerte autentiche da quelle fasulle.

Gli sconti, riservati agli abbonati Prime, saranno disponibili fino al 17 luglio e aggiorniamo questa pagina più volte al giorno per darvi accesso rapido sia alle prime offerte lanciate a mezzanotte che a quelle del secondo e ultimo giorno dell'evento. Senza ulteriori indugi, ecco una selezione delle migliori offerte attuali, senza considerare categorie specifiche. Per queste ultime, trovate più dettagli nei nostri articoli specifici. Continuate a seguirci per tutte le novità!

Le migliori offerte del Prime Day 2024