Nelle aziende tech italiane si sta molto bene, siete d'accordo?

Un'azienda italiana su tre, tra le migliori per lavorare, opera nel settore della tecnologia, secondo il ranking 2024 di Great Place to Work Italia. Tra i nomi troviamo infatti Cisco, Bending Spoons, Micron, Esprinet, Siemens, Vianova e anche molte PMI specializzate in sviluppo software o servizi IT.

Molte delle aziende più grandi sono la sede italiana di realtà multinazionali, ma d’altra parte le multinazionali italiane sono molto poche, e nessuna del settore preso in considerazione.

Nelle aziende tech italiane i lavoratori stanno molto bene? Sì, lo so per esperienza diretta (29%) Sì, lo so per esperienza indiretta (5%) No, lo so per esperienza diretta (59%) No, lo so per esperienza indiretta (7%) Totale voti: 41

L'analisi della employee experience coinvolge 219mila collaboratori di 379 aziende italiane. Settore IT in testa, seguito da manifattura e servizi professionali. Il Trust Index, stabile all'89%, riflette direttamente sui ricavi aziendali.

Le migliori aziende per lavorare in Italia nel 2024 spaziano dal settore ospitalità a quello della cybersecurity. Hilton guida la classifica tra le grandi aziende, seguita da Teleperformance Italia e Conte.it. Cisco Systems domina tra le organizzazioni con 150-499 collaboratori, seguita da Bending Spoons e Dow.

Auditel primeggia tra le aziende con 10-49 dipendenti, seguita da Exein ed Eoliann. Il Sud Italia guadagna riconoscimento con aziende come Prestiter e PA Advice. L'elevato clima di fiducia dei dipendenti si riflette positivamente sui risultati finanziari aziendali, sottolineando l'importanza di un ambiente di lavoro soddisfacente.