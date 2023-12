Migliori dispositivi compatibili con Alexa - ottobre 2023

Se avete acquistato un Amazon Echo e adesso cercate dispositivi compatibili per espandere le funzionalità dell'assistente vocale, allora siete nel posto giusto! Qui troverete infatti una serie di prodotti che potranno essere connessi al vostro Echo per arricchirne le funzioni e sfruttarlo al meglio. Oggi il mercato è pieno di dispositivi compatibili con Amazon Echo, dalle telecamere di sorveglianza agli smart speaker. Spesso però si fatica a capire quali sono i migliori, ed ecco perché abbiamo selezionato una lista di prodotti altamente raccomandati e di qualità che possono arricchire l'esperienza con il vostro Amazon Echo.

In questo aggiornamento datato dicembre 2023, abbiamo sostituito lo smart speaker Edifier MS50A con il Bose Home Speaker 500. La principale ragione di questo cambio è la limitata disponibilità attuale dell'Edifier, che rendeva difficile reperirlo sui principali store. Il nuovo arrivato, oltre a risolvere questo problema di reperibilità, si dimostra all'altezza e potrebbe persino offrire prestazioni audio superiori, rappresentando quindi una valida alternativa.

Tra le innumerevoli innovazioni tecnologiche che sono entrate nella vita di tutti i giorni, la domotica è sicuramente quella che più colpisce l'immaginario collettivo per quel senso di futuristico che può dare a noi e a chi visita la nostra casa. Dopo l'entusiasmo iniziale nello scoprire le possibilità offerte dagli assistenti vocali come Alexa, ci si è resi conto che per funzionare a dovere, una casa davvero smart deve disporre di una buona gamma di dispositivi connessi, che siano in grado di dialogare con il nostro assistente virtuale. Senza i prodotti giusti, infatti, gli Amazon Echo sarebbero molto limitati, anche se divertenti da usare.

Come anticipato, oggi sono molte le aziende, soprattutto quelle che lavorano in ambito tech, a produrre prodotti compatibili con gli assistenti vocali. Noi di Tom's Hardware vi daremo una mano nell'acquistare le proposte più interessanti disponibili in commercio, tant'è che abbiamo riportato in calce quelli che, a giudizio dei nostri esperti, sono i migliori dispositivi compatibili con Alexa. Abbiamo scelto l'assistente Amazon perché consci del suo ruolo di leader del mercato, sia in termini di diffusione che come punto di riferimento per lo sviluppo del settore IoT.

Vi invitiamo quindi a continuare la lettura di questo articolo e di salvarlo nei vostri preferiti, poiché verrà aggiornamento periodicamente con nuovi dispositivi compatibili con Alexa. Prima di passare alla seconda parte della guida, vi anticipiamo che troverete un estratto delle caratteristiche tecniche al fianco di ogni prodotto consigliato, cosicché possiate farvi subito un'idea di cosa potrete fare con uno specifico dispositivo. Inoltre, ogni articolo sarà accompagnato da uno o più link, tramite i quali reperire altre informazioni tecniche o recarvi su uno degli store online dove ultimare un eventuale acquisto.

Come scegliere i dispositivi compatibili con Alexa

Oggigiorno diventa sempre più semplice acquistare un dispositivo compatibile con Amazon Alexa, dato che la sua semplicità e immediatezza di configurazione apre la porta anche i neofiti del settore tecnologico, oltre alla facilità di implementazione data da Amazon per portare Alexa su tantissimi dispositivi. Per poter scegliere i migliori dispositivi compatibili con Alexa è necessario controllare alcune specifiche, specie la compatibilità ma non solo! Di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche:

Cos'è Amazon Alexa?

Amazon Alexa è il servizio di intelligenza artificiale di Amazon che permette di interagire con la propria voce con vari dispositivi smart, sia di Amazon che di altri marchi. Con Alexa è possibile chiedere informazioni, ascoltare musica, controllare la tua casa intelligente, fare acquisti online e molto altro ancora. Per poter utilizzare Alexa è necessario scaricare l’applicazione sullo smartphone o tablet e collegarla ai dispositivi compatibili che hai a casa o in ufficio. Esiste una vasta gamma di prodotti con integrazione Alexa, come gli smart speaker Echo, gli smart display Echo Show, le lampadine Philips Hue, le telecamere Arlo e molti altri. Questa IA è in grado di capire il linguaggio naturale e di rispondere alle richieste in modo rapido e accurato.

Tra le sue funzioni troviamo la possibilità di personalizzare l'esperienza con Alexa creando delle routine personalizzate, ad esempio per accendere le luci e la musica al risveglio o per spegnere tutto quando esci di casa. Alexa è sempre in aggiornamento e si arricchisce di nuove funzionalità e skill, ovvero delle applicazioni vocali che puoi attivare per accedere a servizi e contenuti di vario genere, come le notizie, le ricette, i giochi e molto altro.

Compatibilità

Come abbiamo preannunciato nel paragrafo precedente, l'implementazione è ormai semplice, motivo per cui diventa abbastanza difficile trovare un dispositivo non compatibile con la piattaforma sviluppata da Amazon. In ogni caso, come primo punto mettiamo appunto la compatibilità poiché permette all'assistente vocale di impartire ordini al prodotto. Per farlo, basterà dunque verificare la presenza del logo sullo scatolo oppure direttamente sulla pagina dello store. In alternativa, consigliamo anche di spulciare le specifiche del prodotto, soprattutto sotto la voce della compatibilità o dei sistemi supportati.

Consumi energetici

Come secondo e ultimo aspetto da considerare prima dell'acquisto di un prodotto compatibile con Amazon Alexa, è il consumo energetico e il conseguente impatto in bolletta e sull'ambiente. Il nostro consiglio è sempre quello di acquistare prodotti che possiedano un bollino di autenticità A+++, A++ e A+. Generalmente, la maggior parte dei dispositivi del genere offrono consumi ridotti al minimo, ma è necessario considerare la moltitudine di articoli e fare diverse valutazioni. Le televisioni, ad esempio, sono elettrodomestici energivori, mentre luci a LED non impattano sulla bolletta dell'energia elettrica.