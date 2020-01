Offerte del giorno Amazon: tante offerte sui termostati smart Tado°

Arrivati alla metà del primo mese dell’anno, è arrivato anche oggi il momento di dare un’occhiata alle offerte del giorno Amazon di questo giovedì 16 gennaio, in quella che è una giornata all’insegna della domotica e della tecnologia. Ad essere in sconto, in particolare, sono i prodotti del brand Tado°, leader sul mercato per quanto riguarda termostati smart per una gestione più intelligente del riscaldamento domestico.

In promozione, dunque, troverete diversi prodotti del brand, con soluzioni adatte ad abitazioni piccole e grandi ed in cui, ovviamente, c’è spazio anche per il kit base Tado°, composto da un termostato intelligente che permette la gestione del riscaldamento grazie ad una apposita app, con risparmi certificati fino al 31% sui costi di riscaldamento. Il prezzo della promozione è ottimo, visto che dagli originali 199,99 € si scende addirittura a soli 129,99€ il che è un’ottima occasione per compiere un altro piccolo passo nel mondo della domotica con, in più, la garanzia di un marchio leader del settore che certifica non solo una gestione rapida e smart del sistema di riscaldamento, ma anche un netto miglioramento nei costi di gestione. Insomma: con un’offerta simile perché non farci un pensierino?

L’offerta è poi ancora più intrigante se pensate che, allo stato attuale, sono in sconto su Amazon anche molti dispositivi Echo, accessori ideali per mettere in piedi il proprio sistema di domotica, con offerte che vi daranno la possibilità, ad esempio, di acquistare Echo Dot di terza generazione all’ottimo prezzo di 24,99€.

Detto questo, di seguito troverete la nostra selezione con le migliori offerte della giornata. L’invito, come sempre, è anche quello di dare un’occhiata all’intera proposta di offerte Amazon, che potrete comodamente raggiungere anche grazie ai relativi banner presenti in questo articolo.

