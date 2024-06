Offerte tech Mediaworld: 7 prodotti da non lasciarsi scappare!

Come annunciato nel nostro articolo di poche ore fa, su Mediaworld sono attualmente attive diverse promozioni. Una di queste, valida fino al 17 giugno, è dedicata principalmente a una serie di prodotti dal prezzo contenuto. Questo dimostra l'intento del portale di permettere agli utenti di risparmiare anche su articoli meno costosi rispetto ai classici sconti sui grandi elettrodomestici. Nonostante le cifre in gioco siano inferiori, i tagli di prezzo rimangono comunque significativi rispetto al costo pieno dei prodotti.

Esclusi i grandi elettrodomestici, che torneranno sicuramente in sconto in future iniziative promozionali, questa offerta si concentra su piccoli e medi gadget, accessori per la telefonia e dispositivi indossabili. Per quanto riguarda il settore dei computer, sono disponibili custodie e pennini per la scrittura su display touch. Sebbene questa promozione offra una selezione di prodotti più limitata rispetto ad altre iniziative dello stesso portale, abbiamo comunque individuato 7 articoli particolarmente interessanti che vi consigliamo di valutare.

Caricabatterie Tucano 65W

Vedi offerta

Auricolari Beats Fit Pro

Vedi offerta

SSD Samsung 990 Pro

Vedi offerta

Router FRITZ! Box 7590 AX

Vedi offerta

Micro-SD Samsung MB-MD512SA

Vedi offerta

Tracker Cellular Line

Vedi offerta

Rasoio Philips SP9820

Vedi offerta