Oggi è l'ultimo giorno per ottenere doppi punti con LEGO Insiders: approfittane ora!

Oggi, 10 dicembre 2024, è l'ultimo giorno per approfittare della straordinaria promozione del LEGO Store riservata ai membri del programma LEGO Insiders. Grazie a questa iniziativa, potrete guadagnare doppi punti fedeltà su tutti gli acquisti effettuati tra il 6 e il 10 dicembre. Se amate i set LEGO o cercate il regalo perfetto per il Natale, questa è l'occasione giusta per accumulare punti e sbloccare premi esclusivi.

Durante la durata dell'offerta, ogni euro speso vale il doppio, consentendovi di raggiungere più rapidamente buoni sconto e vantaggi riservati ai membri. I punti accumulati possono essere utilizzati per ottenere sconti su futuri acquisti o per riscattare premi speciali, trasformando ogni acquisto in un'opportunità di risparmio intelligente.

Doppi punti LEGO, perché approfittarne?

Essere iscritti al programma gratuito LEGO Insiders vi permette di accedere a ricompense esclusive pensate per premiare la vostra fedeltà. Grazie a questa promozione, ogni acquisto effettuato fino alla mezzanotte di oggi vi farà ottenere il doppio dei punti, accelerando il raggiungimento di sconti o premi esclusivi. È il momento ideale per ampliare la vostra collezione o acquistare quel set che desiderate da tempo.

Fare acquisti oggi significa sfruttare al massimo questa promozione e aumentare il valore dei vostri acquisti. Con ogni euro speso, accumulerete punti doppi che potrete utilizzare per risparmiare sui vostri prossimi acquisti, rendendo questa offerta imperdibile per i veri appassionati LEGO e per chi vuole ottimizzare le proprie spese natalizie.

Ricordate, avete tempo solo fino alla fine della giornata di oggi, 10 dicembre 2024, per approfittare di questa esclusiva promozione. Effettuate i vostri acquisti online sul sito ufficiale LEGO e iniziate a trasformare i vostri punti in vantaggi unici prima che l’offerta scada.

