Il prezzo di questo Oral-B iO scende così tanto da sembrare un entry level

La serie iO di Oral-B è il fiore all’occhiello degli spazzolini elettrici del noto marchio, simbolo di tecnologia e prestazioni eccellenti. Acquistarlo per soli 59,99€ equivale a ottenere un modello di punta al prezzo di un dispositivo entry-level. Grazie all'offerta esclusiva su Amazon, per la prima volta l’Oral-B iO 3 è disponibile a meno di 60€. Un’occasione imperdibile per portare a casa qualità e innovazione a un costo accessibile.

Oral-B iO 3, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Oral-B iO 3 è consigliato a tutti coloro che desiderano portare la propria routine di igiene orale al livello successivo. È particolarmente adatto per chi sta cercando di migliorare la salute delle proprie gengive e ridurre la placca in modo più efficace rispetto a uno spazzolino manuale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, integrata con intelligenza artificiale attraverso l'applicazione Oral-B, fornisce un feedback in tempo reale su modalità e area di spazzolamento, garantendo una pulizia personalizzata e ottimale.

Per gli utenti con esigenze specifiche, come denti sensibili o il desiderio di un sorriso più bianco, l'Oral-B iO 3 offre modalità di pulizia su misura che rispondono a queste necessità. Inoltre, grazie al sensore di pressione iO, coloro che tendono ad applicare troppa forza durante lo spazzolamento possono evitare danni alle gengive, ricevendo segnali che li aiutano a mantenere una pressione adeguata.

Con l'aggiunta di un timer con anello luminoso per rispettare i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, questo spazzolino è una soluzione ideale per chi punta a una cura orale di prim'ordine a un prezzo di 59,99€, inclusa una testina di ricambio e una pratica custodia da viaggio.

