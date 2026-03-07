Con l’avvicinarsi della cerimonia del 15 marzo 2026, la corsa al recupero dei film nominati entra nel vivo. Quest'anno la sfida non è solo tra grandi autori, ma anche tra diverse modalità di fruizione: dai kolossal nati per il grande schermo alle produzioni originali delle piattaforme streaming che hanno dominato le categorie principali. Ecco la guida completa per non arrivare impreparati alla notte delle stelle, divisa per piattaforme e disponibilità nelle sale italiane.

I pesi massimi su Sky e NOW

Il film protagonista assoluto di questa edizione, "Sinners - I peccatori" di Ryan Coogler, ha stabilito un record storico con ben 16 nomination. Dopo il passaggio nelle sale, la pellicola con Michael B. Jordan è ora disponibile per tutti gli abbonati su Sky Cinema e in streaming su NOW. È il titolo fondamentale da vedere per comprendere gli equilibri di questa edizione.

Le esclusive Netflix

Netflix si conferma una potenza per il cinema d'autore, portando a casa numerose candidature con titoli di altissimo profilo:

"Frankenstein" : l'attesissima reinterpretazione gotica di Guillermo del Toro è disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Con Oscar Isaac e Jacob Elordi, è il favorito nelle categorie tecniche e per la Miglior Sceneggiatura Non Originale.

: l'attesissima reinterpretazione gotica di Guillermo del Toro è disponibile in esclusiva sulla piattaforma. Con Oscar Isaac e Jacob Elordi, è il favorito nelle categorie tecniche e per la Miglior Sceneggiatura Non Originale. "Train Dreams": il dramma storico con Joel Edgerton è un altro dei titoli di punta del catalogo Netflix per questa stagione dei premi.

Apple TV+ e la velocità di "F1"

Apple continua a puntare sulla qualità visiva e sui grandi nomi. Il titolo più celebre è senza dubbio "F1", il film sulle corse automobilistiche con Brad Pitt che ha conquistato 4 nomination (tra cui Miglior Film). È disponibile per gli abbonati su Apple TV+, ma è possibile trovarlo anche a noleggio su piattaforme come TIMVision e Google Play.

Disney+ e l'animazione

Per gli amanti dei film d'animazione, la destinazione è Disney+. Qui potete trovare:

"Elio" : Il film Pixar che, nonostante un percorso travagliato, ha convinto l'Academy ottenendo la nomination come Miglior Film d'Animazione.

: Il film Pixar che, nonostante un percorso travagliato, ha convinto l'Academy ottenendo la nomination come Miglior Film d'Animazione. "Zootropolis 2": Il sequel del successo Disney è anch'esso disponibile sulla piattaforma, pronto a sfidare le produzioni indipendenti nella stessa categoria.

I film ancora nelle sale o in uscita

Alcuni dei titoli più "autoriali" e ricercati della 98ª edizione sono attualmente nel pieno della loro distribuzione cinematografica o disponibili per il noleggio digitale: