Oppenheimer straccia tutti agli Oscar 2024: recuperalo in Blu-ray a soli 14€!

Gli Oscar 2024 si sono da poco conclusi e, come vi abbiamo raccontato proprio in mattinata, alcuni di questi possono essere già visti grazie alle piattaforme in streaming, dove sono disponibili gratuitamente (pochi) o a pagamento (i più). Qualora, poi, non aveste proprio a disposizione una piattaforma streaming, o qualora vogliate acquistarlo per mero collezionismo, vi segnaliamo che lo spettacolare Oppenheimer di Christopher Nolan, che ha fatto incetta di ben 7 statuette agli Oscar 2024, è disponibile oggi su Amazon, in versione Blu-Ray, a soli 14,99€, grazie ad uno sconto del 25% che ne ha fortemente abbassato il prezzo.

Blu-ray di Oppenheimer , chi dovrebbe acquistarlo?

Potente ed evocativo, Oppenheimer è la ricostruzione storica di parte della vita di J. Robert Oppenheimer, fisico statunitense il cui nome è indissolubilmente legato alla concezione e creazione della bomba atomica. In questo film, per altro storicamente molto accurato, Christopher Nolan, regista di successi quali Interstellar e Inception, oltre che per l'amatissima trilogia dedicata a Batman, ci riconsegna i dubbi, le ambizioni e la visione di un genio della fisica, la cui eredità è però indissolubilmente legata a quella di un'arma di distruzione di massa.

Confezionando un film che ha vinto, più che meritatamente, le sue 7 statuette (per altro su ben 13 nomination), Oppenheimer è un dramma storico potente e toccante, animato da un cast davvero eccezionale, guidato da Cillian Murphy, Emily Blunt e Robert Downey Jr. e che, grazie ad Amazon, può oggi entrare a far parte della vostra collezione in una forma, per altro, ampiamente arricchita da contenuti extra!

L'edizione Blu-Ray, infatti, include oltre 3 ore di contenuti speciali, grazie ad un ricco assortimento di documentari, interviste esclusive e filmati rari, con cui potrete scoprire il concept e la produzione del film, ma anche ripercorrere la vera storia di Oppenheimer e di quello che fu il contesto sociale, ma soprattutto politico, che portò alla creazione della bomba atomica nel tentativo degli Stati Uniti di vincere la Seconda Guerra Mondiale.

Insomma, parliamo di un'edizione davvero ricca e affascinante, che appassionerà qualsiasi fan del buon cinema e che, grazie ad uno sconto a poco meno di 15 euro, rappresenta certamente un'occasione rara e da cogliere al volo, specie pensando a quanto aumenterà la richiesta di questa edizione ora che il film ha trionfato alla notte degli Oscar 2024!

Vedi offerta su Amazon