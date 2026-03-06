La notte più attesa del mondo del cinema è alle porte. Gli Oscar 2026 (la 98ª edizione degli Academy Awards) promettono di essere un evento storico, con il ritorno di Conan O'Brien alla conduzione dopo il successo dello scorso anno e una sfida all’ultima statuetta tra colossi come Sinners - I peccatori di Ryan Coogler (record di 16 nomination) e il dramma d'azione Una battaglia dopo l'altra.

Se non volete perdere nemmeno un minuto della cerimonia, dai look mozzafiato sul Red Carpet fino alla proclamazione del Miglior Film, ecco la guida completa su come seguire la diretta in Italia e nel resto del mondo.

Quando si svolgono gli Oscar 2026?

La cerimonia si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles domenica 15 marzo 2026. Per noi spettatori italiani, l'appuntamento cade nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo.

Red Carpet: a partire dalle 23:30 / 00:00 (ora italiana).

a partire dalle 23:30 / 00:00 (ora italiana). Inizio cerimonia: ore 01:00 (ora italiana).

ore 01:00 (ora italiana). Fine prevista: ore 04:30 circa.

Come vedere gli Oscar 2026 in Italia

Per il secondo anno consecutivo, la "casa" degli Oscar in Italia è la Rai, che trasmetterà l'evento in chiaro, rendendolo accessibile a tutti senza abbonamenti a pagamento.

In TV (In chiaro)

La diretta integrale sarà trasmessa su Rai 1. Il collegamento inizierà solitamente intorno a mezzanotte con uno speciale che accompagnerà i telespettatori attraverso il tappeto rosso fino alla consegna dell'ultimo premio.

In streaming (gratis)

Se preferite seguire l'evento su tablet, smartphone o smart TV, la piattaforma di riferimento è RaiPlay. La diretta streaming sarà speculare a quella televisiva e sarà disponibile gratuitamente previa registrazione al sito o all'app.

Highlights e repliche

Per chi non può affrontare la maratona notturna, RaiPlay caricherà i momenti salienti, i discorsi dei vincitori e la cerimonia integrale on-demand già dalla mattina di lunedì 16 marzo.

Come vedere gli Oscar 2026 all'estero

Se vi trovate fuori dall'Italia, le opzioni variano a seconda del paese:

Stati Uniti: la rete ufficiale è ABC . Per la prima volta, la diretta sarà disponibile anche in streaming simultaneo su Hulu per gli abbonati. Altri servizi come YouTube TV, FuboTV e DiretcTV Stream trasmetteranno il segnale di ABC.

la rete ufficiale è . Per la prima volta, la diretta sarà disponibile anche in streaming simultaneo su per gli abbonati. Altri servizi come YouTube TV, FuboTV e DiretcTV Stream trasmetteranno il segnale di ABC. Regno Unito: l'esclusiva è di norma affidata a ITV (e in streaming su ITVX).

l'esclusiva è di norma affidata a (e in streaming su ITVX). Francia/Spagna/Germania: la trasmissione è solitamente gestita da Canal+, Movistar+ o emittenti nazionali prodotte localmente.

Perché e come seguire gli Oscar con una VPN

L'utilizzo di una delle migliori VPN è diventato negli ultimi anni una pratica comune per gli appassionati di cinema che desiderano vivere la notte degli Oscar senza limitazioni geografiche. Molti puristi preferiscono infatti seguire la cerimonia con il commento originale americano della ABC, evitando le traduzioni simultanee o i commenti in studio delle emittenti locali. Attraverso una VPN, è possibile simulare la propria posizione negli Stati Uniti e accedere direttamente alle piattaforme di streaming americane come Hulu + Live TV o il sito ufficiale di ABC, che trasmettono l'evento con il ritmo e gli inserti esclusivi pensati per il pubblico statunitense.

Un altro scenario fondamentale riguarda i cittadini italiani che si trovano all'estero per motivi di lavoro o vacanza. A causa dei diritti di trasmissione internazionali, piattaforme come RaiPlay applicano il cosiddetto "geo-blocco", rendendo i contenuti inaccessibili al di fuori dei confini nazionali. Utilizzando una VPN impostata su un server italiano, è possibile superare questa restrizione e guardare la diretta su Rai 1 con il commento in lingua italiana, mantenendo la stessa esperienza di visione che si avrebbe dal divano di casa, ovunque ci si trovi nel mondo.

Oltre a superare le barriere regionali, l'impiego di una VPN può offrire vantaggi anche in termini di stabilità e qualità della visione. Alcuni provider internet locali potrebbero rallentare il traffico durante eventi di portata mondiale a causa dell'elevato carico sui server; crittografando la connessione, una VPN può talvolta prevenire questi rallentamenti forzati. Per una maratona notturna senza interruzioni, il consiglio è di scegliere servizi che offrano protocolli di connessione veloci, come WireGuard, assicurandosi così uno streaming fluido in alta definizione proprio nei momenti più concitati della premiazione.