Come saprete, con l’arrivo della primavera aumentano anche gli allergeni presenti nell’aria e, spesso, anche quelli presenti nelle nostre abitazioni, con il rischio che soggetti sensibili a pollini, o anche solo a polveri sottili, possano avere non pochi grattacapi nel corso delle belle giornate.

Per questo, suggeriamo sempre di tenere in considerazione l’acquisto di un ottimo purificatore d’aria, il cui scopo è proprio quello di rendere l’aria delle nostre abitazioni più salubre e respirabile. In tal senso, diremmo che questa offerta di oggi, con uno sconto del 44%, è decisamente una di quelle da non lasciarsi scappare!

Di che si tratta? Dello splendido purificatore d’aria Samsung AirPurifier AX60R5080WD/EU: un elettrodomestico di altissimo livello e di ottima qualità, realizzato da Samsung tenendo in considerazione le massime attenzioni per la respirabilità dell’aria, ed originariamente venduto alla bellezza di 449,99€, oggi scontati al prezzo più abbordabile di soli 249,99€!

Perché è interessante? Non solo per lo sconto proposto di ben 200 euro, ma anche e soprattutto perché parliamo di un dispositivo che è realmente in grado di ripulire l’aria che respirerete, disponendo di un avanzato sistema di filtraggio che, a conti fatti, è in grado di catturare fino al 99,97% delle particelle ultra fini presenti nell’aria, eliminando così spore, muffe, polveri sottili ed anche eventuali batteri e allergeni.

La proposta di Samsung, in sostanza, è davvero efficiente ed efficace, ed è incredibile constare come il tutto sia contenuto in un elettrodomestico che, a conti fatti, ha delle dimensioni davvero molto ridotte, ed anche un design decisamente gradevole, che lo rende posizionabile in qualsiasi ambiente, anche in un piccolo ufficio.

Dotato di un sensore laser in grado di monitorare, in tempo reale, il flusso d’aria e la relativa purezza, così da poter intervenire di conseguenza per la purificazione della stessa, Samsung Air Purifier è, come da titolo, anche un prodotto “smart”, nella misura in cui non solo è collegabile comodamente ad un dispositivo iOS o Android tramite app, ma è anche controllabile di conseguenza, potendo essere anche programmato tramite la vostra rete domotica.

A questo punto, non ci resta che rimandarvi alla pagina che Mediaworld sta dedicando al prodotto, ricordandovi che si tratta di uno sconto del 44% e, pertanto, val davvero la pena prendere in considerazione l’acquisto, prima che l’offerta termini o che il prodotto vada esaurito.

