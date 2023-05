State aspettando l’occasione giusta per acquistare un accessorio per il vostro setup da gaming, oppure un nuovo videogioco da aggiungere alla collezione? Le offerte dell’Amazon Gaming Week, attive fino al 28 maggio, sono le proposte perfette per voi! Al momento, infatti, potrete trovare numerosi prodotti in promozione nella sezione apposita dello store, con sconti che toccano anche il 50%!

Dai componenti PC Corsair e SanDisk, passando per monitor Samsung e LG fino a Fifa 2023, le proposte a vostra disposizione sono tantissime e tutte divise in comode sottocategorie tra cui navigare. Dunque, il nostro invito è di cogliere quanto prima l’occasione, portando a casa tutti i prodotti che fanno al caso vostro, fintanto che sono in sconto!

Nel caso foste alla ricerca di un valido monitor per il vostro setup, vi proponiamo il Samsung Gaming Odyssey G3 disponibile ad appena 159,90€ invece di 269,00€. Il dispositivo in quesitone, vi assicura una frequenza di aggiornamento di 144Hz, in grado di aggiornare i fotogrammi più spesso per regalarvi un’esperienza di gioco più fluida e dettagliata. Inoltre, elimina la latenza e l’effetto mosso, per immagini ultra-fluide!

Da menzionare anche l’ottimo tempo di risposta di 1ms: i pixel del monitor da 144Hz, cambiano colore quasi istantaneamente, consentendo alle azioni rapide di susseguirsi con una precisione estremamente realistica. La vostra performance sullo schermo rifletterà perfettamente la prontezza dei vostri riflessi, l’ideale se siete soliti giocare anche in competitiva!

Tra i componenti, invece, spicca indubbiamente l’SSD Samsung 980 PRO da ben 2TB disponibile ad appena 154,99€ invece di 219,99€. Si tratta della proposta ideale non solo per ampliare lo spazio d’archiviazione su PC oppure su PS5, in quanto si tratta di un modello compatibile. L’SSD in questione scatena la potenza della PCIe 4.0 NVMe SSD 980 PRO, che offre una velocità di trasferimento dati doppia, pur restando compatibile con le versioni precedenti.

Il dissipatore SSD M.2, inoltre, ne aumenta la velocità, l’efficienza energetica e il controllo termico, ottimizzando l’azione di gioco!

Non meno importante, grazie al controllo interno Samsung per PCIe 4.0 SSD, la serie 980 PRO offre una velocità di lettura fino a 7,000 MB/s!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto degli articoli in questione, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione e suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti in ambito gaming, quanto meno prima del termine della Garmin Week.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto degli articoli in questione, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione e suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti in ambito gaming, quanto meno prima del termine della Garmin Week.

