Yoshi's Crafted World: una "morbida" avventura al prezzo più basso di sempre!

Come vi stiamo raccontando sin dalle primissime luci di oggi, su Amazon è arrivata la nuova tornata promozionale dedicata al gaming di quella che è l'ormai tradizionale Amazon Gaming Week, un'occasione a dir poco ottima per acquistare a prezzo scontato tanti ottimi videogiochi per tutte le console, ideale in un periodo come questo, decisamente scarico di uscite di spessore. Ebbene, qualora siate alla ricerca di un buon titolo per la vostra Nintendo Switch, ideale per gli adulti come per i bambini, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta dedicata allo splendido Yoshi's Crafted World per Nintendo Switch, oggi venduto al prezzo più basso di sempre, ovvero soli 43,99€, in quello che è un affare davvero imperdibile per i giocatori e fan Nintendo!

Yoshi`s Crafted World, chi dovrebbe acquistarlo?

Ambientato in un mondo costruito con oggetti di tutti i giorni, tra cartone, lana e bottoni, Yoshi's Crafted World è un platform tridimensionale divertente e colorato che, come vi raccontammo anche al tempo della recensione, riesce ad ammaliare i giocatori di qualsiasi età, grazie ad uno stile scanzonato, un gameplay semplice e immediato, ed una direzione artistica davvero indovinata e che, per certi aspetti, ricorda il classico LittleBigPlanet dei tempo di PS3.

Perfetto tanto per i giocatori più giovani quanto per gli adulti appassionati di classici platform dall'animo bidimensionale (ma non troppo!), Yoshi's Crafted World è un titolo divertente da giocare e da vedere, che si propone anche con una divertente modalità multigiocatore cooperativa, che permetterà a 2 giocatori di collaborare per tirare fuori dai guai i simpatici "dinosaurini" Nintendo.

Ricco di segreti e dotato anche di una modalità semplificata per i giocatori più giovani, Yoshi's Crafted World è, in sostanza, un titolo davvero sfizioso e divertente. Un gioco ingiustamente sottovalutato dai più, ma che può riservare grandissime soddisfazioni a giocatori di qualsiasi età, specie se acquistato ad un prezzo tanto conveniente, come quello proposto oggi da Amazon che, lo ricordiamo, è il più basso mai registrato!

