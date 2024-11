Per un Black Friday unico, nuove offerte Bluetti: sconti, regali e coupon

Il 29 novembre segna il culmine del Black Friday, l'evento che ogni anno offre opportunità di acquisto uniche, e Bluetti non si fa trovare impreparato. Anche se l'azienda aveva già lanciato qualche settimana fa una promozione per celebrare questa ricorrenza, le offerte più importanti sono appena cominciate. Da oggi e fino al 2 dicembre, Bluetti, leader nel settore delle centrali elettriche portatili e delle soluzioni per l'energia solare, ha in serbo occasioni davvero imperdibili.

Vedi offerte su Bluetti

Black Friday Bluetti, perché approfittarne?

Tra le proposte più interessanti ci sono incredibili sconti su due power station portatili, AC70 (499€) e AC180 (649€), perfetti per chi necessita di energia affidabile all‘aperto. Inoltre, Bluetti ha applicato uno sconto significativo su un caricatore alternatore Charger 1, ideale per chi cerca un modo pratico ed efficiente per ricaricare i propri dispositivi anche in movimento. Mentre per chi ha bisogno di un backup energetico completo, specialmente in situazioni di emergenza, la scelta migliore sarebbe Bluetti AC300 + B300K (1999€), progettata per garantire un supporto domestico totale, offrendo così una soluzione praticissima e sicura per affrontare eventuali blackout.

E non è finita, perché c'è in promozione anche il bundle Bluetti EP760 con 2 due B500, di cui uno in regalo fino al 2 dicembre. Anche in questo caso parliamo di una soluzione per il backup domestico di altissimo livello, con una potenza di uscita fino a 7600W per apparecchi ad alto consumo di energia. Compatibile con sistemi solari nuovi ed esistenti, questo bundle vanta anche un design modulare con capacità da 9920 Wh a 19840 Wh, ideale per soddisfare le esigenze di chi cerca una fonte di energia affidabile e scalabile.

Per sfruttare appieno queste offerte, Bluetti ha reso disponibile un programma di membership, che richiede solo una semplice registrazione sul sito. Questo programma non solo consente di accedere a offerte esclusive, ma offre anche la possibilità di accumulare Bluetti Bucks, che in questo periodo promozionale valgono cinque volte tanto. I Bluetti Bucks possono essere utilizzati per ottenere premi come coupon, carte regalo e prodotti lifestyle, aumentando ulteriormente il valore delle proprie spese durante il Black Friday.

Inoltre, Bluetti ha pensato a diversi omaggi in base all'importo di acquisto. Con una spesa superiore agli 800€, si riceverà un Bluetti Protector Power Strip, mentre con oltre 1.200€, sarà possibile ottenere un Bluetti Digital Multimeter. Chi spenderà più di 1.700€ potrà aggiudicarsi un Bluetti Handheld Vacuum, e per chi raggiungerà i 2.500€, Bluetti regalerà un MP200 (solo per i primi 100 ordini). E per chi desidera ulteriori risparmi, Bluetti ha creato due codici sconto: "BLUETTIBF5", che consente uno sconto del 5% (escluso sui prodotti già scontati per i membri), e "BLUETTIOFF", che offre un 5% di sconto extra sugli acquisti sullo store Bluetti su Amazon.

