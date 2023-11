Potrebbe esserci un problema per i TV OLED

Sony ha realizzato un nuovo monitor di mastering, il BVM-HX3110, il quale pur non essendo un prodotto destinato al grande pubblico, apre porte a innovazioni nel settore delle TV consumer.

La vera svolta del BVM-HX3110 è la capacità di raggiungere i 4000 nit di luminosità, consentendo ai creatori di film e serie TV di masterizzare contenuti ad altissimi livelli di luminosità. Questo implicherà la necessità di TV altrettanto luminose per godere dei contenuti così come verrebbero intesi.

Questo monitor riesce a produrre tale luminosità grazie a un pannello LCD avanzato e al local dimming, presentando un miglioramento significativo rispetto ai modelli precedenti che si "limitano" a raggiungere i 1000 nit.

Anche se l'illuminazione di 4000 nit sembra accecante, la presentazione dello schermo ha mostrato che in realtà non risulta fastidiosamente abbagliante.

Tale luminosità offre benefici evidenti: durante un confronto con i modelli precedenti, il BVM-HX3110 è stato in grado di mostrare dettagli più precisi, visualizzando adeguatamente gli highlights e mostrando forme bianche piatte, anziché pregne di varietà di tonali.

Le TV attuali spesso usano il tone mapping per adattare gli highlights alle loro limitazioni di luminosità, ma un aumento a 4000 nit potrebbe rendere necessario un cambiamento.

Sony è ottimista sul fatto che alcuni registi pionieristici adotteranno questa tecnologia, aprendo la strada a nuovi contenuti realizzati con questa tecnologia. Inoltre, il passaggio a schermi più luminosi, potrebbe rivelarsi molto interessante per coloro che desiderano la massima precisione nella visualizzazione dei contenuti, due aspetti che potrebbero mettere in difficoltà le attuali TV OLED.

In conclusione, l'introduzione dei 4000 nit potrebbe segnare un cambio nell'industria, ma ci vorrà tempo prima che gli appassionati si adattino a schermi notevolmente più luminosi.

L'evoluzione futura delle tecnologie di visualizzazione, come Micro LED o retroilluminate, potrebbe svolgere un ruolo chiave in questa transizione ma tutto dipenderà dai registi che decideranno di abbracciare questa nuova tecnologia per le loro produzioni future.