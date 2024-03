Prendi il volo con Alibaba: drone monoposto a soli 40.000 $, paracadute non incluso

Se siete mai stati affascinati dall'idea di volare a bordo di un drone, ora potreste avere la vostra occasione. Alibaba infatti ha messo in vendita, alla modica cifra di 39.000$, un drone progettato per trasportare un passeggero, ma siete disposti a correre il rischio?

Questo drone, creato da un non meglio precisato team di ingegneri cinesi di Guangdong, ha dimensioni che lo rendono una vera e propria novità nel mondo dell'aviazione privata.

Sapevate che su Alibaba potete comprare un minibus elettrico, a forma di bruco, da 14 posti a soli 3.500 dollari?

Il progetto si basa su una semplicissima idea: se un drone può essere ingrandito per trasportare carichi pesanti... perché non farlo ancora più grosso per permettergli di trasportare un essere umano?

Il drone della Zhuai Aviation, non è altro che questo: un drone ingrandito a tal punto da poterci inserire una sedia per il pilota per poter ospitare una passeggero del peso massimo di 100 chilogrammi. Tuttavia, la domanda fondamentale è una sola: siete abbastanza coraggiosi da salirci a bordo?

Molti veicoli elettrici stravaganti apparsi su Alibaba, sono sempre sembrati innocui o, nella peggiore delle ipotesi, delle evidenti truffe, ma questo drone solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza.

Pesante oltre 220 kg, con un soffitto operativo di 120 metri e una velocità operativa di 10 m/s, sebbene sulla carta sembri impressionante la possibilità che si tratti di un prodotto di scarsa qualità sono molto alte, così come le potenziali conseguenze di un malfunzionamento che si riveli molto pericoloso per un eventuale proprietario di questo atipico drone.

Vi basti pensare che il drone è controllato tramite telecomando, non presenta controlli di bordo e offre un tempo di volo massimo di 30 minuti; se questo non bastasse, non sono elencate da nessuna parte delle specifiche tecniche dettagliate che raccontino meglio questo peculiare velivolo.

Se poi si pensa al fatto che viene proposto con il nome di "Large 75-100kg payload heavy lifting drone for delivery in logistics industry" (letteralmente drone per carichi pesanti per consegne nel settore della logistica), viene da se che si tratta di un mero tentativo di riadattare un drone da carico, cercando di attirare gli utenti meno esperti.

Pertanto, nonostante l'entusiasmo per questa meravigliosa invenzione, ci sono sicuramente modi migliori, e più sicuri, per spendere quasi 40.000 $.