Sotto i 250g ma sopra ogni aspettativa: questo drone è pronto a conquistarti con anche un coupon!

Se siete alla ricerca di un drone all'avanguardia che unisca prestazioni professionali e massima portabilità, questa offerta su Amazon potrebbe fare al caso vostro. Il Potensic ATOM Combo è ora disponibile con uno sconto di 50€ tramite coupon, che porta il prezzo finale a 349,99€ invece di 399,99€, aggiungendosi allo sconto di 60€ già presente in pagina.

Drone compatto Potensic ATOM Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Potensic ATOM rappresenta la scelta ideale per videomaker e appassionati di fotografia aerea che necessitano di un dispositivo versatile e performante. Con un peso inferiore ai 249g, si posiziona nella categoria dei droni che non richiedono patentino, pur offrendo caratteristiche tecniche di fascia superiore. La telecamera 4K con gimbal a 3 assi garantisce riprese fluide e stabilizzate in ogni condizione.

L'autonomia rappresenta uno dei punti di forza di questo drone: grazie alle tre batterie incluse nella confezione Combo, è possibile raggiungere fino a 96 minuti di volo continuativo. Il sistema di trasmissione video fino a 6km assicura un controllo preciso e affidabile anche a lunghe distanze, mentre le funzionalità avanzate come QuickShots e Follow Me permettono di realizzare riprese cinematografiche con estrema semplicità.

La dotazione tecnica comprende inoltre un hub di ricarica per gestire efficacemente le batterie, GPS integrato per voli stabili e precisi, e una serie di modalità di volo intelligenti che rendono l'esperienza accessibile anche ai piloti meno esperti. Il design pieghevole lo rende estremamente compatto e trasportabile, ideale per chi viaggia frequentemente.

Attualmente disponibile a 349,99€, il Potensic ATOM Combo rappresenta un investimento eccellente per chi desidera entrare nel mondo delle riprese aeree con un dispositivo completo e versatile. La combinazione di caratteristiche professionali, autonomia estesa e portabilità estrema, unita al risparmio immediato di 50€, rende questo drone una scelta particolarmente vantaggiosa per creativi e appassionati.

