Preparati alla stagione 2025 con i set LEGO Formula 1: creatività e velocità in un'unica confezione!

LEGO ha annunciato i suoi attesissimi set dedicati alla Formula 1, un sogno che si avvera per gli appassionati di motori e dei celebri mattoncini. La collaborazione tra LEGO e il campionato automobilistico più prestigioso al mondo promette di portare il brivido delle gare direttamente nelle vostre case. I nuovi set, che celebrano il 75° anniversario della Formula 1, saranno disponibili a partire dal 1° gennaio 2025. Questo è il momento perfetto per prepararvi a una stagione all’insegna della creatività e della velocità!

Set LEGO Formula 1, perché acquistarli?

Tra i set più emozionanti troviamo la linea LEGO Speed Champions, dedicata alle riproduzioni dettagliate delle auto più iconiche della Formula 1, come le monoposto di Ferrari, McLaren e Mercedes-AMG. Questi modelli includono minifigure dei piloti e accessori per ricreare con precisione l’atmosfera delle gare. Che siate collezionisti o semplici appassionati, queste costruzioni saranno un’aggiunta straordinaria alla vostra collezione.

Per i più piccoli, la serie LEGO Duplo offre set facili da costruire, ideali per introdurre i bambini al mondo della Formula 1. Con le loro monoposto personalizzabili, un podio e una griglia di partenza, i giovani costruttori potranno dare vita a weekend di gara pieni di adrenalina.

Non mancano nemmeno i set della gamma LEGO City F1, perfetti per ricreare le operazioni dietro le quinte, come il trasporto delle vetture e le riparazioni ai box. Ogni set è progettato per garantire un’esperienza immersiva, adatta a tutta la famiglia. Preparatevi al lancio fissato per il 1° gennaio 2025 e assicuratevi di visitare regolarmente il sito LEGO per ulteriori dettagli sui nuovi arrivi.

