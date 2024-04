PREZZO TOP su questo bundle con Echo Dot e una presa smart! (-24%)

Siete alla ricerca del pacchetto perfetto per rendere la vostra casa un po' più intelligente? In tal caso non perdete l'offerta disponibile su Amazon sul bundle con Echo Dot di 5ª generazione e la presa smart Meross Matter, ideale per chi vuole iniziare il proprio percorso verso una casa smart con Alexa. Questo kit vi consente di godere di un'esperienza audio di qualità superiore, controllare facilmente dispositivi smart compatibili e creare nuove routine per una gestione domestica senza sforzi. Tutto a soli 71,99€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 94,98€!

Bundle Echo Dot 5ª gen. + Meross Presa Smart, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo bundle, composto dall'Echo Dot di 5ª generazione con orologio e dalla presa intelligente Meross Smart Plug, è la soluzione ideale per coloro che desiderano fare il primo passo verso la creazione di una smart home. Perfetto per gli amanti della tecnologia e per chi cerca di semplificare le attività quotidiane attraverso l'automazione, questo kit permette di controllare gli apparecchi elettronici, ascoltare musica di alta qualità e gestire le routine giornaliere semplicemente con la voce, il tutto grazie all'integrazione con Alexa.

In particolare, l'Echo Dot offre una qualità sonora eccezionale, caratterizzata da voci più nitide e bassi profondi; lo schermo LED consente di controllare l'ora, le sveglie, le previsioni del tempo e molto altro ancora. Potrete, quindi, godervi musica, audiolibri e podcast dai vostri servizi preferiti grazie alla compatibilità con una vasta gamma di piattaforme musicali e alla connessione Bluetooth. Grazie alla presa smart, invece, potrete gestire l'accensione e lo spegnimento dei vostri elettrodomestici e dispositivi (sì, anche quelli non smart!) tramite comandi vocali o app, risparmiando così energia elettrica.

Insomma, a soli 71,99€ anziché 94,98€, questo bundle offre un'eccezionale combinazione di qualità audio eccellente, facilità d'uso e controllo della casa intelligente. Con la sostenibilità e la privacy al centro della sua progettazione, è l'investimento ideale per chi desidera iniziare o espandere la propria casa intelligente!

Vedi offerta su Amazon